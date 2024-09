Homenageada no Rock in Rio, Alcione relembra trajetória em show especial

Ícone do samba, Alcione foi reverenciada em dose dupla no Rock in Rio, no último final de semana.

Após participar com bambas como Zeca Pagodinho no show especial "Para Sempre Samba", no sábado (21), a própria trajetória da cantora foi o centro de um show especial no domingo (22), com participação de Diogo Nogueira, Maria Rita, Péricles, Majur e Mart'nália — "eu digo que ela é minha filha", Alcione brinca. "É uma junção de amores."

Filha de um mestre da banda da Polícia Militar do Maranhão e professor de música, Alcione cresceu entre ensaios da orquestra na sala de casa em São Luís.

"Eu fui muito embalada pelo som do Bumba-Meu-Boi, que vinha do bairro João Paulo, eu lembro que eu estava dormindo e aquele som o vento trazia", relembra.

Já o samba a capturou de vez logo que chegou ao Rio de Janeiro. "Eu sempre quis conhecer a Mangueira", diz. "De lá, eu nunca mais saí."