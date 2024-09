Gusttavo Lima divorciado? Por que estado civil aparece assim para a Justiça

Companheiro da modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos, o cantor Gusttavo Lima é divorciado perante à Justiça.

Gusttavo Lima ainda é divorciado no papel Imagem: Reprodução

Entenda o caso abaixo.

Namoro, casamento e separação

Gusttavo Lima e Andressa começaram a namorar em 2012. Na época, Gusttavo Lima já estava em alta no mundo da música, com o lançamento de "Balada Boa" no ano anterior.

União teve cerimônia civil e festa luxuosa. Em 2015, o casal oficializou o casamento de forma civil. Já em 2016, uma grande festa na fazenda do cantor em Minas Gerais celebrou novamente a união.

Rompimento aconteceu anos depois. No final de 2020, Gusttavo e Andressa optaram por encerrar o casamento, formalizando o pedido de divórcio na Justiça.

Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, o pedido de separação partiu de Gusttavo Lima. À época, Andressa compartilhou com os seguidores que o cantor a acordou de madrugada para comunicar que não desejava mais seguir na relação.

A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e, na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar nosso casamento Andressa Suita, à época do divórcio com Gusttavo Lima

Processo na Justiça, no entanto, foi iniciativa de Andressa. Ao ser pega de surpresa pela declaração do sertanejo, a modelo acionou a Justiça de Goiás seis dias após a conversa com o então marido.

No início de 2021, o casal já circulava junto novamente. Após a reconciliação, o cantor e a modelo voltaram a morar juntos. Apesar de retomarem o relacionamento, o estado civil de ambos já constava como divorciado, condição que voltou a ser debatida após a informação ser inserida pelos advogados de Gusttavo Lima nos documentos de defesa do cantor no âmbito da Operação Integration, deflagrada no início do mês e que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro no qual Gusttavo Lima estaria envolvido junto a casas de apostas online.

Divórcio, mas com união estável

Atualmente, casal vive em união estável, segundo apurou Splash. De acordo com o Código Civil, é reconhecida como união estável "a convivência, por período superior a cinco anos, sob o mesmo teto, como se casados". O documento indica, ainda, que o prazo citado pode ser reduzido de cinco para dois anos quando houver filho comum, como é o caso de Gusttavo e Andressa: o casal tem Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis.

Estado civil do músico não é "ação de marketing". Ao UOL, a assessoria de Gusttavo Lima reforçou que o rompimento com Andressa e o divórcio do casal não teve intenção de gerar comoção pública ou qualquer interesse neste sentido. Segundo a equipe do cantor, o divórcio foi amplamente divulgado na ocasião, quando o casal de fato se separou e assinou os papéis conforme trâmites jurídicos.

No Brasil, não é possível anular o divórcio após a decisão tramitar em julgado. Caso Gusttavo e Andressa desejem alterar o estado civil novamente, os advogados devem acionar a Justiça e seguir novo processo legal. Ao ser questionada sobre eventual intenção do casal em retomar o estado civil "casado", a assessoria do cantor disse não ter essa informação.