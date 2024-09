'Grupão e grupinho': entenda a divisão de grupos na Fazenda 16

Com apenas dez dias de reality, já é possível definir alguns "grupos" dentro de A Fazenda 16 (Record).

Os internautas têm apontado um "grupão", um "grupinho" e um subgrupo de três rapazes.

Liderado por Sacha Bali, fariam parte do "grupão" Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly.

Yuri, Cauê e Gui, apesar de fazerem parte do grupão, também podem ser vistos como um trio separadamente. "Consigo vê-los como um grupo. Eles são muito conectados, porque são parecidos e têm conversas e ideias parecidas", avalia Dieguinho. "Mas, óbvio, estão muito mais aliados com o grupo do Sacha".

Já no "grupinho", sob liderança de Zé Love, estariam Babi, Zaac, Fernanda, Flor, Juninho, Sidney e Vanessa — esses dois últimos, no entanto, tem uma aliança instável, sendo que costumam circular entre grupos.

Quatro peões estão fora dessa equação e não estão em nenhum grupo. São eles Albert, Gilsão, Vivi e Fernando — apesar do peão também estar mais próximo do "grupinho". "Estão em cima do muro", avalia Dieguinho.

Com arrogância, 'grupão' perde simpatia do público

Dieguinho aponta que o "grupão" tenta direcionar o olhar do público que acompanha o reality. "Ali, existem diversos personagens com o ego lá em cima e uma certa arrogância. O próprio Sacha, a Raquel e a Gizelly — que ontem citou o BBB para demonstrar que tinha 'conhecimento aprofundado' a respeito de reality show".

Kerline diz que o programa ao vivo desta terça-feira (24) mostrou "muita soberba". "A garantia que elas têm... Na cabeça delas, estão completamente certos e o outro grupo é completamente errado", avalia. "O público já está vendo isso":

Enquanto o "grupão" é cheio de certezas, o "grupinho" formado por aqueles que não se identificaram com o restante da casa, é "mais esperto", avalia Dieguinho. "Eles conseguem entrar na cabeça do grupão, plantar sementinhas, voltar e ficar de boa. Tanto que o público está gostando muito mais dos 'excluídos', do grupinho de Zé Love".

Assista à íntegra do Central Splash:

