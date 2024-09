Com dois finais gravados, Ana Hikari dá spoiler de 'Família É Tudo'

A novela das sete da Globo, "Família É Tudo", chega ao seu fim na próxima sexta-feira (27), com uma grande dúvida sobre o final do quarteto amoroso: Mila (Ana Hikari), Guto (Daniel Rangel), Lupita (Daphne Bozaski) e Júpiter (Thiago Martins). Em bate-papo com Splash, a atriz Ana Hikari contou sobre as gravações do encerramento da trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer com Mila?

Mila foi uma vilã abraçada pelo público e, por isso, teve um arco de redenção durante a trama. "Primeiramente, tenho que agradecer ao público. Se não fosse por ele, Mila provavelmente tomaria um rumo diferente. Daniel Ortiz é um gênio nessa arte do folhetim das 19h e sabe como criar dinâmicas que prendem o público até o fim. A trajetória final da Mila, de redenção, foi muito em direção ao que o público pediu para ela, e isso é lindo".

A partir de um pedido do público, a secretária se envolveu em um romance com Guto. O final do quarteto amoroso envolvendo esse casal, além de Lupita e Júpiter, é um dos finais mais aguardados pelo público.

Não posso contar mais detalhes, mas gravamos dois finais para minha Mila. Se você amou essa vilã e torceu pela redenção e felicidade depois de tudo que ela sofreu, saibam que em um final ela está feliz e no outro, também. Ana Hikari

Mila (Ana Hikari) e Guto (Daniel Rangel) se beijam em 'Família É Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda muito lembrada nas ruas pela Tina de "Malhação - Viva a Diferença" e "As Five", Ana celebra que agora também é reconhecida por uma nova personagem marcante. "Tenho certeza que a Mila foi essencial para mostrar minhas habilidades como atriz para além do que o público já conhecia. Muita gente ainda lembra muito da Tina e sou feliz de ter uma personagem tão marcante como ela. Agora, muito mais gente me aborda pela minha vilã carismática que ganhou uma redenção".

Sobre o último dia de gravação de "Família É Tudo", Hikari conta que foi cheio de emoção. "Foi emocionante! A produção sabiamente colocou uma cena com todo mundo junto pra fechar o último set de gravação. Nos emocionamos, cantamos, nos abraçamos e fizemos bagunça. Foi muito bonito ver esse trabalho tão incrível ser finalizado no mesmo astral gostoso que começamos!".

A atriz encerra o ciclo com orgulho do trabalho realizado. "Acho que o sucesso da novela veio muito da tranquilidade e alegria que tivemos o tempo inteiro entre o elenco e equipe. Deu orgulho de ver esse ciclo se fechar".

A partir da próxima segunda-feira (30), "Família É Tudo" será substituída por "Volta por Cima". A nova novela, escrita por Claudia Souto, vem com o entendimento da importância da representatividade amarela, e Ana Hikari se mostra feliz em passar o bastão para uma trama com vários colegas de descendência asiática.

Estou muito orgulhosa das escolhas da Claudia Souto e do André Câmara de trazer de forma digna uma diversidade para o elenco, principalmente de pessoas amarelas em núcleos diversos, porque eles enxergaram a importância de não colocar os personagens em um único lugar e não estereotipá-los. Isso é super relevante para nós e deve ser comemorado! Morro de orgulho e felicidade de ver meus colegas, como Chao Chen e Jacqueline Sato, gravando a próxima das 19h. Estou ansiosa para ver o trabalho incrível que sei que eles vão entregar, construindo narrativas mais plurais para pessoas amarelas na TV. Ana Hikari

Onde acompanhar Ana Hikari após o fim de 'Família É Tudo'?

Ana poderá ser vista em outros trabalhos como atriz, nas séries "Body by Beth", na Max, e em "Amor da Minha Vida", no Disney+. Além disso, ela pode ser ouvida diariamente no podcast Clube do Erro. "Um podcast diário no qual minhas melhores amigas, Nina Tomsic e Agnes Brichta, e eu lemos histórias enviadas pelos ouvintes que estão na dúvida se erraram ou não. Nós analisamos juntas, quase sempre discordando e rindo muito".

Agnes Brichta, Ana Hikari e Nina Tomsic comandam o Clube do Erro Imagem: Divulgação

Clube do Erro já é um sucesso e está entre os podcasts mais ouvidos do Spotify. "Chorei muito [ao descobrir o sucesso do podcast]. Tenho um vídeo maravilhoso em que tenho uma crise de choro de emoção com as meninas rindo de mim [...] Foi emocionante ver o reconhecimento do nosso projeto, porque fazemos ele com muito afeto e, principalmente, entre amigas. O formato deu muito certo e super caiu no gosto do público! Já estamos em 23º no podcast charts geral do Brasil e em 4º no ranking de comédia".

Hikari admite que os episódios mais difíceis do podcast são aqueles que tocam em questões pessoais. "A gente se vulnerabiliza muito durante as discussões e nos abrimos bastante sobre erros próprios, os que cometemos iguais aos dos ouvintes, sobre nossas hipocrisias, e por aí vai. É um processo bonito de ver, principalmente porque percebemos que, quanto mais nós nos abrimos, mais o público se sente à vontade de compartilhar as próprias histórias. Recomendo ouvir os episódios "004 - A Vingança da Ex", "035 - Lavagem Nasal" ou "037 - Ditadura Saudável", porque são episódios em que me abri e me afetei muito".