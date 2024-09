Fura-fila e áreas proibidonas: como é o tour VIP 'secreto' na Universal

Quem já foi ou quer ir aos parques da Universal, em Orlando (EUA), sabe que as atrações podem ter filas difíceis de aguentar — principalmente em épocas concorridas, como julho ou janeiro.

Mas o que poucos sabem é que há um pacote VIP "secreto" que faz você passar na frente de todo mundo, em todas as atrações, quantas vezes quiser — gerando olhares rancorosos de quem está na fila.

Tour VIP pelos parques da Universal Imagem: Gabriel Francisco Ribeiro/UOL

O VIP Tour vai muito além do conhecido ticket Express (que te leva a uma fila mais rápida) por te eliminar completamente das filas por meio de entradas escondidas nos bastidores.

Mas a experiência vai muito além disso, já que há até passagem por áreas proibidas a visitantes comum. Nossa experimentou o rolê VIP e destrincha tudo sobre ele abaixo.

Quanto tempo economiza com o VIP Tour?

A experiência diferenciada começa já na entrada. Em vez de pegar a longa fila principal do parque, como todos os seres humanos comuns, você é direcionado para uma fila lateral. É lá que você encontra o seu guia da Universal que vai te acompanhar o dia todo.

Esse guia é o responsável por dar a famosa "carteirada" em todas as atrações. E aqui fica o detalhe: é você quem escolhe onde quer ir e quantas vezes, tudo ilimitado e completamente personalizado.

Tive a experiência do VIP Tour no fim de agosto, fora da alta temporada nos parques. Mesmo assim houve economia de tempo considerável.

Abaixo, a comparação entre a fila indicada pelo app oficial do parque - em nenhum tivemos que esperar em filas:

'Harry Potter and the Escape from Gringotts' : fila de 50 minutos

: fila de 50 minutos 'Harry Potter and the Forbidden Journey' : 45 minutos de fila

: 45 minutos de fila 'Race Through New York Starring Jimmy Fallon' : fila de 35 minutos

: fila de 35 minutos 'Transformers - The Ride': fila de 35 minutos de fila

fila de 35 minutos de fila 'Velocicoaster' : 35 minutos de fila

: 35 minutos de fila 'Skull Island: Reign of Kong': 25 minutos de fila

25 minutos de fila 'Despicable Me: Minion Mayhem': 20 minutos de fila

20 minutos de fila 'Hollywood Rip Ride Rockit' : fila de 20 minutos

: fila de 20 minutos 'Hogwarts Express: King's Cross Station': fila de 20 minutos

fila de 20 minutos 'Revenge of the Mummy': tinha fila de 10 minutos

tinha fila de 10 minutos Tempo total economizado de fila: 295 minutos (quase 5 horas)

Aqui um detalhe: o nosso guia errou na ordem das atrações e não nos levou na montanha-russa do Hagrid, já que deixou para o fim do dia e ela foi fechada por conta de raios. De todos, esse é o brinquedo que você deve focar se optar pelo VIP: é o de maior fila e o único que não tem entrada para quem compra o Express. Somente o VIP tem o poder de furar a fila nessa atração.

Bastidores e olhares feios

Para entrar nas atrações, o guia normalmente abre portas laterais exclusivas para funcionários ou até entra pela saída do brinquedo. Quando o grupo VIP chega, a fila normal é paralisada para que os vipões passem na frente.

É melhor nesses momentos nem olhar para quem está na fila, já que fica todo mundo fuzilando os "fura-filas" com o olhar — e justamente, convenhamos. A parte mais marcante foi na concorrida Velocicoaster, quando, não bastasse termos furado a fila inicial, quisemos ir uma segunda vez consecutiva. Simplesmente saímos por uma porta, entramos em outra e fomos de novo, para a revolta da galera que sofria na fila.

Jurassic World VelociCoaster (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

O bacana do tour é que, além de furar fila, ele te leva a bastidores exclusivos e proibidões de atrações. Na montanha-russa da Múmia, por exemplo, pudemos passar por baixo dos trilhos enquanto o brinquedo estava funcionando e ver a mágica dos trilhos ocorrer.

É possível entrar ainda em áreas restritas a funcionários do parque para cortar caminho entre locais — e fazer você andar menos. Nesses locais proibidões, filmagens são estritamente proibidas.

Como comprar o VIP Tour e quanto custa?

O VIP Tour pode ser comprado na hora no parque, mas há também reservas por telefone. Basta informar seu ingresso e o horário que você vai chegar no parque.

Ele não têm um preço fixo, já que existem muitas variáveis como a própria época do ano. Contudo, segundo a Universal, o preço mínimo é de US$ 200 por pessoa.

É possível comprar um VIP Tour exclusivo para até 12 pessoas ou comprar um avulso, entrando em grupo com pessoas que você não conhece. Lembrando que o itinerário é personalizado de acordo com o que o grupo decidir.

Outros benefícios do VIP Tour são estacionamento gratuito, além de café da manhã e almoço inclusos. Você ainda ganha 10% de descontos em produtos das lojas do parque e prioridade para entrar em restaurantes.

Vale a pena?

O valor, apesar de bem caro, não é proibitivo. Mas a resposta pra saber se vale a pena envolve a época do ano que você vai e quantos dias ficará por lá.

Quando fui, no dia seguinte tive a experiência do Express (mais barato, a partir de US$ 89) e a economia de tempo foi quase a mesma que a do VIP no dia anterior, já que o parque não estava muito cheio. Sendo assim, não consideraria o VIP útil.

Contudo, se você vai em julho ou tem apenas um dia para conhecer o parque todo, o VIP é muito atrativo pela ausência total de filas. A experiência também acaba sendo muito menos cansativa, o que é ótimo para famílias ou pessoas de mais idade.

*O repórter viajou a convite da Universal