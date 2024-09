Causa da morte de Fatman Scoop é revelada

A causa da morte de Fatman Scoop aos 53 anos foi revelada nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

O rapper norte-americano morreu de doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica. Um legista confirmou a causa da morte, e um representante do escritório do Connecticut M.E. relatou o fato ao TMZ.

Isaac Freeman III (nome de batismo do músico) passou mal enquanto se apresentava no Hamden Town Center Park, nos Estados Unidos, em 30 de agosto. O Daily Mail divulgou que médicos chegaram para socorrê-lo quando o público o perdeu de vista do palco.

Fatman Scoop foi levado ao hospital, mas teve sua morte confirmada em 31 de agosto. O empresário do artista, Birch Michael, confirmou em um comunicado nas redes sociais.