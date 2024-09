'Não imaginava ficar noivo da Ana': Edu Guedes diz se casal pensa em filhos

Edu Guedes, 50, e Ana Hickmann, 43, estão vivendo um conto de fadas em quase um ano de relacionamento. O casal, que celebrou o noivado no último dia 14 de setembro, tem planos de subir ao altar num futuro breve, mas prega cautela quando o assunto é filhos.

A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo.

Edu Guedes

Splash teve acesso exclusivo de parte da entrevista do apresentador ao "Companhia Certa" (RedeTV!), de Ronnie Von, que vai ao ar nesta quarta-feira (25). Ele, que é pai de uma menina, pede calma sobre o assunto filhos, mas destaca que tudo pode acontecer por jamais ter pensado em se envolver amorosamente com Ana após anos trabalhando juntos na Record.

Juro que não imaginava, nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?' Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim.

Vida pessoal e carreira na TV

Ainda sobre a relação com Ana Hickmann, Guedes exaltou a companheira pela dedicação para vencer desafios que jamais cogitou após a separação do ex-marido. "Vi o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo o que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional."

É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte.

Avó foi a principal fonte de inspiração para Edu Guedes decidir seguir carreira na gastronomia. "Convivi muito com minha avó materna, que era italiana, casada com meu avô espanhol, e ela fazia tudo em casa. Não tinha essa coisa de comprar pão pronto, comprar bolo ou massa, ela fazia tudo, e eu, muito pequeno, era bem arteiro e não parava, e ela me colocava para fazer as coisas, então aquilo me deu uma base na culinária muito boa", conta.

Edu, que atua na televisão desde 1998, fez questão de destacar a importância da apresentadora Ana Maria Braga em sua trajetória. "As pessoas até confundem e acham que a gente trabalhou junto, mas ela é uma pessoa pela qual tenho uma gratidão enorme, falo para ela: 'Ana, você não tem ideia do que você fez no início da minha carreira'. Assim como apoiei outras pessoas, ela também me apoiou."

O Companhia Certa, com entrevista com Edu Guedes, vai ao ar nesta quarta-feira (25), a partir da meia-noite, na RedeTV!.