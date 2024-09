Deolane Bezerra se pronuncia após ser solta: 'Eu sou inocente'

Deolane Bezerra, 36, se pronunciou na manhã desta quarta-feira (25), em ida ao fórum para assinar o termo de compromisso de soltura.

O que aconteceu

A influenciadora digital disse ser inocente. "Tô me sentindo muito bem, quero agradecer a todas as pessoas que tiveram um trabalho honesto, foram muitas mentiras espalhadas. Confio muito no Senhor Jesus Cristo que a Justiça será feita, graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo, eu sou inocente, agradeço aos que me apoiaram", disse ao falar com a imprensa na saída do local.

Deolane afirmou que voltará para São Paulo ainda nesta quarta. "Vou ficar com os meus filhos".

Não tenho a dizer nada, tenho a dizer que eu faço publicidade, que eu sou inocente e que a Justiça será feita. Deolane Bezerra

Soltura

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, 56, deixaram a prisão, no início da tarde desta terça-feira (24). Deolane estava detida preventivamente na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km de Recife, e Solange na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na capital pernambucana.

Justiça determinou a soltura da influenciadora e outros investigados na operação na segunda-feira (23). A decisão revogou as prisões preventivas após pedido da defesa do CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Da Silva Filho. O desembargador Eduardo Gilliod estendeu seus efeitos para outros 17 réus na operação Integration.

O que diz o Ministério Público

Deolane Bezerra quando deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE) Imagem: Genival Paparazzi/AGNews

MP havia solicitado diligências complementares para as investigações da Operação Integration, que prendeu a influenciadora e outras pessoas no início de setembro. O órgão também recomendou a substituição de prisões por outras medidas.

Por evidente, as prisões preventivas já deferidas e executadas devem ser substituídas por outras cautelares de que trata o Código de Processo Penal, posto que o lapso temporal necessário ao cumprimento das novas diligências implicaria, inevitavelmente, em constrangimento ilegal. MP-PE

Deolane foi presa preventivamente no dia 4 de setembro, em Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, e teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça. De acordo com investigação da Polícia Civil, a advogada teria aberto uma bet para lavar dinheiro de jogos ilegais. A casa de apostas foi inaugurada em julho de 2024.

Investigação

Operação apreendeu carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Influenciadora e a mãe, Solange Alves, foram presas no mesmo dia. As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação trouxe à tona apuração que começou em 2022. A investigação indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho —que é ilegal no Brasil— para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".

Vai e volta

Deolane Bezerra estava proibida de falar após deixar prisão Imagem: Reprodução/Instagram

Advogada voltou à prisão no dia 10 após descumprir uma medida cautelar. Ela havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar no dia 9, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus.

Influenciadora estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, a famosa chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca — em referência à medida.