Dos dois T's à mansão 'greco-goiana': 10 curiosidades de Gusttavo Lima

Com uma carreira repleta de sucessos, o cantor Gusttavo Lima agora enfrentaa Justiça: na última segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do artista, por suposto envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.

Aos 35 anos, Gusttavo Lima soma uma fortuna milionária, ostenta um estilo de vida luxuoso e mantém enorme legião de fãs em suas apresentações Brasil afora. Confira abaixo algumas curiosidades sobre o "embaixador".

Nome verdadeiro e nome artístico

Gusttavo Lima é o nome artístico de Nivaldo Batista Lima, nascido em Presidente Olegário (MG). Durante a juventude, o cantor trabalhou na lavoura de café e de tomate enquanto sonhava em viver de música.

Dois Ts foi decisão comercial. Ao formar uma dupla sertaneja no início da carreira, Nivaldo optou por utilizar o nome Gustavo que, por questões comerciais, ganhou mais um T na grafia.

Multi-instrumentista

Autodidata e multi-instrumentista. O cantor toca violão, viola, guitarra, piano, bateria, baixo e sanfona.

'Embaixador'

Título em rodeio. O apelido "embaixador", que acompanha os trabalhos do cantor ao redor do mundo, foi recebido graças ao título que Gusttavo Lima recebeu na Festa de Peão de Barretos, interior de São Paulo, em 2017.

Gusttavo Lima, com boné da Vai de Bet, empresa investigada pela polícia de Pernambuco. Cantor é conhecido como "embaixador" pelos fãs Imagem: Reprodução/Facebook/Gusttavo Lima

Transformação física

Músculos e dentes extra brancos. A mudança na aparência do cantor desde a adolescência é motivo de comparação nas redes sociais, principalmente após as últimas intervenções estéticas realizadas pelo artista, como o sorriso platinado. Hoje, Gusttavo Lima exibe corpo musculoso, dezenas de tatuagens e cabelo e barba sempre alinhados. No começo da carreira, no entanto, o artista era visivelmente mais magro. Em 2011, quando o hit Balada foi lançado, o porte físico do jovem Gusttavo Lima era bem diferente do atual. Relembre abaixo:

Mansão em Goiânia

A ostentação faz parte do conteúdo publicado por Gusttavo Lima nas redes sociais. O cantor compartilha com seus mais de 45 milhões de seguidores imagens da mansão da família, localizada em Goiânia.

A mansão tem enormes pilares e um desenho do cantor com seu violão na entrada. A inspiração na arquitetura faz do imóvel uma casa de estilo "grego-romana" - que virou brincadeira nas redes sociais como "greco-goiana".

São três mil metros quadrados de área construída, com piscina, quadra poliesportiva, lago, paisagismo, heliponto, anexos gourmet, salão de jogos, estúdio, entre outros recursos.

Mansão de Gusttavo Lima em Goiânia é avaliada em R$ 50 milhões Imagem: Reprodução/Instagram

Palco de lives. Durante a pandemia de covid-19, quando diversos artistas passaram a fazer lives para o público confinado, Gusttavo Lima impressionou os espectadores com a estrutura da mansão para seus eventos do tipo.

Gusttavo Lima usou sua mansão em Goiânia para realizar lives durante pandemia Imagem: Reprodução/Youtube Mansão em Miami

Em fevereiro deste ano, Gusttavo Lima ampliou seu leque de imóveis com a compra de uma mansão em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a casa, que fica em Hollywood Beach, custou R$ 60 milhões. Com cerca de 4.500 metros quadrados, a mansão da família tem seis suítes, piscina com borda infinita de frente para o mar, bar aquático, hidromassagem, entre outros recursos. Barcos e jet ski também ficam à disposição do cantor no local.

Parte externa da mansão de Gusttavo Lima em Miami Imagem: Reprodução/Instagram

Patrimônio

As mansões fazem parte da fortuna de Gusttavo Lima. De acordo com o jornal O Globo, o cantor tem uma fortuna avaliada em R$ 1 bilhão - a revista especializada Forbes não o coloca na lista de bilionários do Brasil.

Gado e carros de luxo. Além dos imóveis, Gusttavo Lima tem fazendas no Mato Grosso e em Minas Gerais, onde cria gado e alimentos variados; uma coleção milionária de carros de luxo, como Lamborghini, Ferrari e Rolls-Royce; um jatinho particular de modelo Bombardier Global 600, avaliado em mais de R$ 300 milhões; e um iate, comprado do cantor Roberto Carlos por R$ 25 milhões.

Gusttavo Lima tem coleção de bens luxuosos, como uma aeronave particular com autonomia para 15 horas de voo Imagem: Reprodução/Instagram

Casado e pai de família

Em 2012, Gusttavo Lima começou a namorar a atriz e modelo Andressa Suita, com quem se casou em Minas Gerais. Em 2017, o casal teve o primeiro filho, Gabriel. No ano seguinte, nasceu o segundo filho de Andressa e Gusttavo Lima, chamado Samuel.

Em 2020, o casal anunciou a separação, mas em 2022 reatou.

Polêmicas com bebidas alcóolicas e o Conar

Durante as lives feitas na pandemia de coronavírus, Gusttavo Lima foi duramente criticado pelo exagerado uso de bebidas alcóolicas nas apresentações. Visivelmente alterado, o cantor bebia os líquidos diretamente da garrafa. Gusttavo Lima e a Ambev foram punidos pelo conselho por conta das ações publicitárias realizadas nos shows "Live Gusttavo Lima - Buteco em Casa" e "Buteco Bohemia em Casa".

Conar entrou com ação. Em 2022, peças publicitárias da bebida Vermelhão, lançada por Gusttavo Lima, chegaram a ser alvos do Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária), que entendeu as atitudes do cantor como um estímulo ao consumo excessivo de álcool e solicitou a suspensão das propagandas.

Falência

Se hoje Gusttavo Lima é milionário, há uma década a situação financeira do cantor era bem diferente. Em 2014, após romper o contrato com a gravadora Audio Mix, Gusttavo Lima precisou pagar uma multa de R$ 12 milhões. A crise financeira causada pelo episódio fez com que o artista vendesse seus bens e declarasse falência. O músico conseguiu se reerguer poucos anos depois, com a abertura de seu próprio escritório.