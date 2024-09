Como foi a formação da primeira roça do reality 'A Fazenda 16'

A primeira roça de A Fazenda 16 aconteceu na noite desta terça-feira, 24, e os primeiros a irem para a berlinda foram Vivi Fernandez, Flor, Sacha e Zé Love, que foi o peão mais votado pela casa. Alguns participantes estavam imunizados, como a Fazendeira Júlia Simoura e mais quatro peões que não podiam ser votados, sendo eles Fernando Presto, Sidney Sampaio, Gizelly Bicalho e Cauê Fantin.

Júlia começou a votação indicando Flor como a primeira participante para a roça. Os moradores da baia, Fernanda Campos, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Albert Bressan não podiam ser votados nessa rodada. Na sequência, toda a casa votou entre si. Os mais votado foi Zé Love. Além disso, Sacha foi puxado da baia para ser o terceiro participante a ir pra roça.

Já a quarta roceira é Vivi, que sobrou na dinâmica do Resta Um, quando um peão vai salvando o outro e o que sobrou vai direto pra berlinda. Zé Love vetou Sacha de participar da Prova do Fazendeiro, fazendo ele ir direto pra roça.

O poder do lampião

O participante Zé Love tinha o poder do lampião. Com isso, ele tinha dois poderes, um para ele mesmo e outro que ele deu para Zaac. Um dos poderes fez com que Zaac imunizasse três peões de participar do Resta Um, exceto ele mesmo: Fernanda, Babi e Juninho.

Com os roceiros escolhidos, na quarta-feira, 25, acontece a Prova do Fazendeiro e, só assim, os três peões que perderem a prova irão para roça. O vencedor não só escapa da berlinda como é consagrado como o novo fazendeiro.