Chico: 'Discurso da Julia foi direto e reto para indicar Flor, brilhante'

Com a primeira formação de roça de A Fazenda 16 (Record), Chico e Bárbara repercutiram as justificativas usadas pelos peões ao distribuírem votos. Júlia Simoura, fazendeira, fez um discurso contundente ao enviar Flor para o 1º banquinho.

A influencer de 20 anos, citou a confusão entre Flor, Flora e Suelen, e citou que a apresentadora não teve "humildade de ouvir que o que dizia era grave". "Acredito que a falta de conhecimento hoje é uma opção, porque temos diversos veículos de informação que estão aí para nos ensinar e nos deixar bem policiados quanto a isso", completou a fazendeira.

"Aqui ela matou", elogia Chico. "O ponto central "não teve humildade de ouvir", que foi justamente a postura reativa da Flor que foi determinante."

Ele elogia que a influencer foi muito posicionada e 'esculachou' a ex-jurada do Programa Silvio Santos. "Ela foi direta e reta, não teve lacração. Ela colocou o problema, estabeleceu a situação e porquê. Na minha opinião brilhante."

Chico argumenta que após o discurso, Flor assumiu uma postura diferente, ao dizer que "entendia o voto e que merecia estar lá". "Até um toque para quem ainda defende a Flor, até ela está envergonha."

Bárbara pontua que o discurso da Júlia foi então bem elaborado que ela parecia estar lendo a fala. "Alinhado também com o recado dado pela produção, até melhor. Acho [a mensagem] que deu uma segurança para ela fazer esse discurso. Gostei da posição dela. E que bom que a Flor se redimiu."

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar o Fazendeiro? Enquete encerrada Total de 13905 votos 38,18% Flor Fernandez 32,16% Vivi Fernandez 29,66% Zé Love Votar de novo Total de 13905 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso