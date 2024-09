Gusttavo Lima: relação milionária com bets envolve avião, time e dinheiro

A relação de Gusttavo Lima com sites de apostas começou em setembro de 2022, quando o sertanejo foi anunciado como garoto-propaganda da Vai de Bet. O músico, que teve a prisão decretada e depois revogada pela Justiça de Pernambuco, é investigado por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro.

O artista foi apresentado como rosto da empresa no dia 6 de setembro de 2022, conforme apurado pela reportagem de Splash. "Avisa que aqui é a casa do Embaixador", diz a legenda da primeira publicação que cita o cantor nas redes sociais da plataforma.

Músico publicou primeiro vídeo nas próprias redes quatro dias depois. Nas imagens, ele aparece em um vestiário se preparando para "entrar em campo". "Chegou a hora de apresentar para vocês a Vai de Bet, o melhor site de entretenimento e que tenho a honra de ser o embaixador."

Músico publicou primeiro vídeo nas próprias redes quatro dias depois Imagem: Reprodução/Instagram

Time de futebol

Relação com a Vai de Bet ganhou novas camadas em fevereiro deste ano, quando o artista comprou 60% da SAF do clube Paranavaí. Mas, afinal, o que o time tem a ver com o site de apostas?

Artista comprou 60% da SAF do clube Paranavaí Imagem: Reprodução/Instagram

Site é o patrocinador master e tem a marca estampada no uniforme do time paranaense. "Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós", explicou o cantor, à época.

Nos últimos tempos, estou tendo uma maior ligação com o ramo dos esportes e estou muito feliz em anunciar a minha entrada na SAF deste time promissor. Chegou a hora da retomada da elite do futebol brasileiro.

Gusttavo Lima

Viagem à Grécia

José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha com Gusttavo Lima e Andressa Suita na Grécia Imagem: Reprodução/Instagram

José André da Rocha Neto e a mulher, Aislla Sabrina, donos da Vai de Bet, viajaram com o artista para a Grécia, no início de setembro, na véspera da operação Integration —a mesma que prendeu Deolane Bezerra.

O casal teve a prisão decretada durante a viagem. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os donos do site não retornaram ao Brasil com o artista no dia 8 de setembro —quando já eram considerados foragidos pela Justiça.

Gusttavo Lima recebeu milhões de bets

Gusttavo Lima é investigado por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro Imagem: Reprodução/Instagram

Artista recebeu mais de R$ 28,1 milhões de empresas investigadas pela operação Integration, segundo a Polícia Civil. A Balada Eventos e a GSA Empreendimentos, empresas de propriedade do artista, são suspeitas de receber e ocultar valores de casas de apostas online. A reportagem analisou os valores recebidos entre os anos de 2023 e 2024 e desconsiderou o dinheiro encontrado nos cofres das empresas.

Balada Eventos é acusada de ocultar a propriedade de um avião apreendido em meio à operação Integration, no dia 4 de setembro, no interior de São Paulo. Uma série de transações milionárias foram realizadas no período, somando R$ 22.232.235,53. Os valores foram recebidos da J.M.J Participações Ltda (Vai de Bet).

A empresa é suspeita de lavagem de dinheiro no âmbito da mesma operação que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, de acordo com documento consultado por Splash. A aeronave ainda está em nome da empresa, mas "em processo de transferência" para a JMJ Participações, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A defesa de Gusttavo Lima nega irregularidade. Ao Fantástico (Globo), os advogados do famoso afirmaram que o avião apreendido foi vendido, seguindo "todas as normas legais e isso está sendo devidamente provado para a autoridade policial e o poder judiciário".

GSA Empreendimentos e Participações

Gusttavo Lima é alvo de investigação da Polícia Civil de Pernambuco Imagem: Reprodução/Instagram

A empresa do Embaixador recebeu R$ 5.950.000 de duas empresas investigadas pela Polícia Civil. As transações representam 31,77% de toda a movimentação declarada pela GSA à Receita Federal em 2023.

Do total, R$ 5.750.000 foram pagos pela Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e R$ 200.000 pela Pix 365 Soluções Tecnológicas. De acordo com o TJ-PE, do montante, R$ 1.350.000 foi transferido da GSA à conta pessoa física de Gusttavo Lima.

Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado.

Juíza Andréa Calado da Cruz, do TJ-PE

As empresas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos e PIX 365 Soluções Tecnológicas são acusadas de lavagem de dinheiro por meio de suposta participação em um esquema de jogos ilegais. Segundo a Polícia Civil, a Pix é a casa de apostas esportivas Vai de Bet. Já a Zelu Brasil atuaria como intermediador de pagamento tanto da Vai de Bet como da Esportes Sorte.

Procurada, a defesa do músico afirma que o pedido de prisão é "contrária aos fatos já esclarecidos e que não serão medidos esforços para combater judicialmente uma decisão injusta e sem fundamentos legais".

Sertanejo comprou 25% da Vai de Bet

Gusttavo Lima, com boné da Vai de Bet Imagem: Reprodução/Facebook/Gusttavo Lima

Músico comprou 25% da Vai de Bet, segundo decisão judicial que decretou a prisão. O sertanejo adquiriu 25% da empresa de apostas em 1º de julho deste ano.

No entanto, há cerca de duas semanas, a assessoria do sertanejo disse que ele apenas fazia propaganda para a empresa. "Gusttavo Lima apenas mantém contrato de uso de imagem em prol da marca Vai de Bet", dizia trecho da nota enviada ao Fantástico (Globo).