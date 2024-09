'Aprendi a lidar com muitos tipos de assédio', diz Isabelle Drummond sobre machismo na TV

A atriz Isabelle Drummond comentou sobre o machismo que enfrentou ao longo de sua vida e o período em que trabalhou na televisão. Conhecida por seu papel como Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, a artista deixou a TV em 2019, quando atuou na novela Verão 90, da Rede Globo.

Agora, Isabelle está prestes a estrear Tina - Respeito, uma peça baseada em Tina, personagem de Mauricio de Sousa, que aborda questões de gênero e assédio. "Fui aprendendo a lidar com muito preconceito, tipos de assédio e perseguição. Até mesmo no ambiente de trabalho, muita opressão, muito abuso de poder", disse a atriz em entrevista à Quem nesta quarta-feira, 25.

À revista, ela também comentou que "é mais propício esse tipo de atitude com mulher do que com homem". "Hoje, a gente consegue perceber mais. Mas, nos anos 2000, quando comecei a trabalhar, não se dava nome a esse tipo de comportamento. Muitas coisas foram expostas 10, 15 anos depois", afirmou.

Isabelle já chegou a interpretar Tina em Turma da Mônica - Lições. Tina - Respeito é um espetáculo baseado em uma graphic novel de mesmo nome. A adaptação para os palcos é produzida por Mauro Sousa, filho de Mauricio. A peça estreia no próximo dia 4 no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo.