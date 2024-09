A Fazenda 16: Sacha Bali, Vivi Fernandes e Zé Love estão na 1ª roça

A temida primeira roça de A Fazenda 2024 (Record) está formada com: Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love. Já Flor Fernandez venceu a Prova do Fazendeiro e, além de escapar da roça, virou a Fazendeira da semana.

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 31484 votos 41,96% Sacha Bali 13,23% Vivi Fernandez 44,81% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31484 votos

Como a primeira roça foi formada

Indicação da Fazendeira

Júlia, a primeira Fazendeira da edição, indicou Flor para a roça.

Estamos num reality show. O reflexo do Brasil, um país rico de cultura e diversidade, que devem ser respeitados de todas as formas. No domingo, foram proferidos comentários de teor preconceituoso. E mesmo que sejam proferidos de maneira estrutural, não podem ser proferidos. Naquele momento, essa pessoa não teve a humildade de ouvir porque essas palavras eram graves. Júlia

A Fazenda 16: Júlia é a primeira fazendeira da edição Imagem: Reprodução/Playplus

Quem votou em quem

Vanessa Carvalho votou em Gilsão;

Luana votou em Zé Love;

Juninho Bill votou em Gui Vieira;

Camila Moura votou em Zé Love;

Fernanda Campos votou em Gui Vieira;

Raquel Brito votou em Zé Love;

Larissa Tomásia votou em Zé Love;

Zaac votou em Suelen Gervásio;

Cauê Fantin votou em Zé Love;

Babi Muniz votou em Gui Vieira;

Suelen Gervásio votou em Zé Love;

Gizelly Bicalho votou em Zé Love;

Gilsão votou em Yuri Bonotto;

Yuri Bonotto votou em Zé Love;

Sidney Sampaio votou em Larissa Tomásio;

Zé Love votou em Suelen Gervásio;

Gui Vieira votou em Zé Love;

Vivi Fernandez votou em Zé Love;

Flora Cruz votou em Zé Love;

Fernando Presto votou em Vivi Fernandez;

Flor votou em Gui Vieira;

Albert Bressan votou em Gui Vieira;

Sacha Bali votou em Zé Love.

Puxada da baia

Com 12 votos, o segundo peão a sentar no banco da roça foi Zé Love. O ex-jogador de futebol, por ser o mais votado, teve que escolher uma pessoa da baia para acompanhá-lo. Sacha Bali foi sua escolha.

A Fazenda 16: Zé Love durante formação da primeira roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Poder do Lampião

Zé Love venceu a Prova do Lampião e teve acesso aos dois poderes. Ele ficou com um e entregou o outro para Zaac. No início do Resta Um, Zaac leu o seu poder e precisou imunizar 3 pessoas— ele não podia se autoimunizar.

Fernanda Campos, Babi e Juninho Bill foram suas escolhas.

Resta Um e Veto

Vivi Fernandez não foi salva por ninguém no resta um. Sendo assim, ela ficou com o quarto banquinho da roça.

Seguindo as regras, ela precisou vetar uma pessoa de realizar a Prova do Fazendeiro, Flor Fernandez foi sua escolha. No entanto, Zé Love abriu o seu outro poder e trocou o veto da prova de Flor para Sacha.

Prova do Fazendeiro

Flor Fernandez, Vivi Fernandes e Zé Love disputaram a prova que avaliou quem estava com a sorte em dia. Flor venceu após acumular mais pontos em 8 etapas de um grande campo minado.

A Fazenda 16: Peões disputam segunda prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/PlayPlus

