A Fazenda 16: Babi acusa peoa de agressão e ameaça: 'Vou lá reclamar'

Babi reclamou com Zé Love na tarde desta quarta-feira (25) sobre uma postura de Larissa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Segundo Babi, Larissa a agrediu ao abrir uma gaveta do armário na casa. "Eu tava lá na frente da coisa, coisando as batatas. A menina foi, abriu a gaveta, e bateu com tudo em mim. Sem pedir licença. A Larissa", contou.

Zé Love indicou à aliada que reclamasse com a peoa. "Vai e fala, dane-se".

Babi confirmou que faria a reclamação. "Eu vou lá reclamar. Vou dar o primeiro aviso, o segundo que tiver, é bom eles chamar pra conversar com ela. Porque as pessoas não podem sair batendo em você não.

A influenciadora seguiu reclamando da peoa. "Custava pedir lcença? Eu vou mesmo. Porque isso não pode fazer não. Se a pessoa tá aqui, você pega e passa um negócio que vai bater a cabeça de alguém".

Zé Love disse que isso seria uma "forma de provocação" de Larissa.

Babi já havia dito anteriormente que reclamaria com a produção por Cauê não pedir licença a ela quando deixou a dispensa, e acabou esbarrando a porta nela.

