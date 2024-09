Virginia conta por que filhas não vão à escola desde nascimento de José

Virginia Fonseca, 25, explicou o motivo de suas filhas, Maria Alice, 3, e Maria Flor, 1, não irem para a escola desde o nascimento do caçula, José Leonardo.

O que aconteceu

As meninas não irão à escola até o bebê tomar as primeiras vacinas. "Decidimos que elas não vão para a escola até o José tomar as primeiras vacinas com um mês. Mas não sei se todos fazem assim. Aqui em casa foi a decisão tomada", explicou nesta terça (24) pelas redes sociais.

Virginia ainda contou que, antes do nascimento de José Leonardo, as filhas ficaram doentes. "Antes de o José nascer, passamos quase um mês de muito perrengue com elas doentinhas, então realmente optamos em fazer assim."

José Leonardo, fruto do relacionamento da empresária com Zé Felipe, 26, nasceu no dia 8 de setembro.