Veja trailer exclusivo de 'Megalópolis', novo filme de Francis Ford Coppola

Um dos filmes mais esperados do ano, a superprodução "Megalópolis" acaba de ganhar um trailer inédito.

O que aconteceu

Trata-se do novo trabalho do aclamado diretor Francis Ford Coppola, 85, que financiou o projeto em US$ 120 milhões (cerca de R$ 655 milhões na cotação atual). As cenas do trailer revelam o olhar de Coppola sobre o futuro das cidades e preparam o telespectador para o inesperado.

"Megalópolis" gira em torno de um conflito entre Cesar Catilina (Adam Driver), um artista que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. Entre eles, está a filha de Franklin, Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar.

O longa tem lançamento confirmado para 31 de outubro. Sua estreia mundial foi no Festival de Cannes, onde disputou a Palma de Ouro. No Brasil, o filme será distribuído pela O2 Play.