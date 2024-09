Quem são os personagens da segunda fase de 'Mania de Você'?

No capítulo de terça-feira (24), a novela "Mania de Você" (Globo) terá um salto temporal de 10 anos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem são os personagens da segunda fase?

Os personagens que já conhecemos, como Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira), Mércia (Adriana Esteves), Berta (Eliane Giardini) e Ísis (Mariana Ximenes), continuam na história. As vidas dos quatro protagonistas estarão completamente modificadas.

Rudá, que está vivendo ao lado de Filipa (Joana de Verona) em Portugal, decide voltar ao Brasil após a insistência de Moema (Ana Beatriz Nogueira), que avisa ao sobrinho sobre a presença de Viola em Angra dos Reis. A então aspirante à cozinheira conquista o maior sonho da antiga amiga e torna-se uma grande chef.

Rudá (Nicolas Prattes) e Filipa (Joana De Verona) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

De volta ao país, Viola é campeã de um reality de culinária apresentado por Claude Troisgros, e, logo em seguida, recebe o convite para comandar o Voilà Violeta, restaurante do resort Albacoa, um novo estabelecimento de luxo de Angra dos Reis. O local é comandado por Hugo (Danilo Grangheia), funcionário de confiança de Mavi, o verdadeiro dono do negócio.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

O filho de Molina (Rodrigo Lombardi) prova que herdou tudo do pai, inclusive, o caráter sórdido e a parceria com Mércia, de quem se aproximou e virou cúmplice nas fraudes. Tornou-se um homem influente, comprou propriedades na região onde ficava a comunidade caiçara em que Rudá cresceu com a tia e o irmão, Iberê (Jaffar Bambirra), onde construiu o resort Albacoa.

Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Luma, depois de perder toda sua fortuna em um golpe arquitetado por Mavi, trabalha como motorista de aplicativo em São Paulo. Ela acaba demitida na mesma época em que sua antiga amiga e rival se torna famosa. Ver Viola nesta posição desperta diferentes sentimentos na filha de Cecília (Simone Spoladore), que decide retornar a Angra e procurar pela ex-amiga.

Luma (Agatha Moreira) na segunda fase de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

No condomínio de mansões onde está o resort, desponta a casa mais chique e imponente da vizinhança, a residência de Berta. Após a morte do filho, ela decide vender a casa onde o herdeiro cresceu e se muda com Ísis e Tomás (Paulo Mendes).

A antiga amante de Guga (Allan Souza Lima) se vê encurralada mais uma vez. Leidi (Thalita Carauta), uma velha conhecida que sabe de todos os seus segredos, ressurge com o marido Sirley (David Junior) e a filha Evelyn (Gi Fernandes) e bate à sua porta, exigindo emprego. Sem saída, Ísis é obrigada a ceder às chantagens para satisfazer as vontades da rival, quando se dá então uma inversão de papéis que chega a ser cômica e transforma a luxuosa mansão de Berta em um palco de intrigas.

Ísis (Mariana Ximenes) e Leidi (Thalita Carauta) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Entre os funcionários do resort estão Michele (Alanis Guillen), Cristiano (Bruno Montaleone), Gael (Igor Cosso) e Robson (Eriberto Leão). Esse último mora no condomínio com a mulher, Fátima (Mariana Santos), na casa ao lado da de Hugo, que vive com a esposa Diana (Vanessa Bueno) e a filha Bruna (Duda Batsow).

Robson (Eriberto Leão) e Fátima (Mariana Santos) em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Outra família que aparece na novela é formada por Dhu (Ivy Souza), Edmilson (Érico Brás), Iarley (Lucas Wickhaus) e Lorena (Liza Del Dala). Dhu é casada com Edmilson, com quem teve dois filhos, Iarley e Lorena. Ela é uma mulher sofrida, que dá duro para sustentar a casa, enquanto o mal-humorado do marido vive reclamando da vida, mas não faz nada para mudar a situação.

Dhu (Ivy Souza) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.