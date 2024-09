Chico Barney: o problema de 'Mania de Você' é não ser da Netflix

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Existe uma diferença muito grande entre assistir a uma novela das 9 na Globo e uma série da Netflix ou de qualquer outra plataforma de streaming. Por mais que existam cada vez mais similaridades nos formatos, são experiências muito particulares.

Lembro de uma música do Capital Inicial em que Dinho Ouro Preto lamentava: "Já estou vendo TV como companhia (a - a - a - a)". Não por acaso, o nome da canção é "Leve Desespero".

A maior parte do público assiste às novela —e à TV aberta em geral— com um nível de atenção não muito profundo. Conversando com os familiares, checando o Zap, assistindo uma sequência acachapante de stories.

Mas "Mania de Você", apesar de divertidíssima, demanda uma presença completamente diferente. Se você sai para fazer xixi, é possível que tenha perdido um salto temporal de meses em que todo o ecossistema da trama foi transformado.

Acredito que parte dos problemas de audiência da trama tenha a ver com isso. Espera-se da audiência um estado de alerta como se tivesse estourado uma pipoca, apagado as luzes da sala e se libertado de todos os outros compromissos para prestigiar o capítulo do dia.

É assim que a obra merecia ser sorvida? Não tenho dúvidas. Mas não parece ser essa a realidade dos fatos, infelizmente. A quantidade de coisas que aconteceram nessas duas semanas seriam capazes de preencher 200 capítulos de uma novela tradicional.

Estrela da Casa: O que mudar para o ano que vem?

Parece que vai ter mesmo uma segunda temporada do Estrela da Casa, apesar da repercussão abaixo do esperado. É uma boa notícia: a ideia geral é divertida e ainda pode render muito. E sou um ferrenho defensor dos realities de confinamento.

Creio que uma boa inspiração para melhorar a experiência do usuário em 2025 é simplificar o formato. O BBB era muito elementar quando começou -só foi ganhando dinâmicas mais sofisticadas quando o básico já fazia parte do inconsciente coletivo.

Em vez de tantas dinâmicas que apontam para todos os lados, o programa deveria convergir para um ápice específico e importante, o momento em que todos apresentariam as canções da semana. Mais ou menos como acontece na Dança dos Famosos.

Além disso, um elenco mais carismático e disposto a entreter a audiência também é fundamental.

