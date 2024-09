MC Mayarah e Thália são eliminadas do Estrela da Casa

MC Mayarah e Thália foram eliminadas do Estrela da Casa (Globo) após a disputa quádrupla da 6ª batalha.

O que aconteceu

Menos votados para ficar deram adeus ao jogo: Thália recebeu apenas 12,72% votos do público, enquanto MC Mayarah conquistou apenas 3,90%.

Participantes salvos pelo público: Lucca garantiu a permanência no jogo como o mais votado: 63,3%. Evellin também continuará no game graças a porcentagem de 20,05% de preferência do público.

Como é a votação do Estrela da Casa? O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus a competição.

Primeiro salvo da noite de eliminação: Ana Clara anunciou que o participante Lucca ganhou nova oportunidade de seguir na corrida pelo prêmio de R$ 750 mil da atração musical.

Resultado da votação popular: em seguida, com Evellin, Thália e MC Mayarah no palco, a apresentadora comunicou que Thália e MC Mayarah receberam menos votos e haviam sido eliminadas do Estrela da Casa.

Eliminação ocorreu após os quatros participantes fazerem uma apresentação ao vivo. Evellin cantou a canção "Solteiro Forçado" (de Ana Castela), Lucca trouxe a apresentação do hit "Vou Ter que Superar" (de Matheus & Kauan), MC Mayarah agitou o público com a música "Quebrar Seu Coração" (de Lexa e Luiza Sonza) e Thália fez exibição da canção "Dona de Mim" (de Iza).