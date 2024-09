Marco Luque não quer ser só o cara que fez CQC: 'Difícil a galera aceitar'

Marco Luque, 50, afirma ter receio de ser sempre lembrado por seu trabalho no CQC ou pelo personagem Jacksonfive

Nos cinemas, atualmente, no filme "Passagrana", o humorista comentou o medo de ficar marcado por personagens tão emblemáticos. "Fiquei um pouco [preocupado] sim, a gente fica, porque quando ficamos muito tempo num único segmento, é difícil pra galera aceitar você em outro segmento, né?"

Marco Luque interpreta um comandante de polícia no filme recém-lançado e teve o apoio de policiais nas gravações. Segundo ele, houve conversas com os profissionais e, apesar de ter receio, gostou do desafio.

"Principalmente na hora de manusear uma arma. Você tem que saber muito e eu sou um cara muito preocupado, tenho aflição de arma", revela.

As armas eram todas lacradas e preparadas para o cinema. "Eu tinha que saber que estava tudo super seguro e os caras tinham uma equipe muito legal, profissional. Foi um desafio legal de fazer", conta.

Marco Luque vive um comandante no filme Passagrana Imagem: Divulgação

O humorista estava ansioso para ver o resultado do filme no lançamento. "Eu ainda não vi, eu vou ver agora. Então fica aquele frio na barriga, será que ficou legal, será que não ficou?", confessa. Na saída da sala de cinema, ele aprovou o resultado nas telinhas.

A dramaturgia está sempre comigo, já fiz participações em outros filmes, então o cinema é sempre uma coisa que você aprende, é uma oportunidade para evoluir como ator.

Marco Luque

"Passagrana" já está nos cinemas. O filme escrito e dirigido por Ravel Cabral conta a história de quatro amigos que se cansam de aplicar pequenos golpes e armam um assalto a banco. A produção é de Intro Pictures e coprodução e coprodução de Star Original Productions