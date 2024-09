Tudo real: 'Mania de Você' tem atriz 'ralando' na cozinha ao lado de chef

Interpretada por Gabz, Viola está prestes a vencer um reality show de culinária e se tornar uma grande chef de cozinha em "Mania de Você" (Globo). Engana-se quem acha que os pratos da trama global são cenográficos. Pelo contrário: a atriz coloca a mão na massa ao lado de um chef real, o Gustavo Reis.

Mão na massa

Em cenas previstas para ir ao ar na quarta-feira (25), Viola inaugura seu primeiro restaurante, o Violeta, em um resort de luxo em Angra dos Reis. Frutos do mar, ingredientes brasileiros e de outras partes do mundo compõem o estilo de cozinha que o Violeta vai apresentar na trama.

É tudo de comer. É uma delícia gravar. A gente tem o Gustavo, o nosso chef, que faz a comida de verdade, mas a gente teve que aprender, porque a cozinha tem toda uma atmosfera, toda uma tensão, a forma de manejar. Botamos a mão na massa para fazer um negócio bonitinho para vocês.

Gabz

O chef Gustavo Reis, que trabalha há sete anos com gastronomia para o audiovisual, já criou mais de 50 receitas para compor as cenas da novela. Muitas delas baseadas no conceito surf and turf, que mistura proteínas do mar e da terra, tendo bastante influência caiçara, contemporânea e brasileira. Apenas para a gravação da sequência de inauguração do restaurante Violeta, o profissional preparou 200 pratos.

Com alho, cebola, tempero a gente consegue contar uma história. Não é fácil, mas conseguimos. Se a pessoa que vê a novela não tiver um olhar apurado, pode passar batido... Na novela, por exemplo, você tem a Viola pequenininha fazendo pratos com o pai. Depois, em 2014, aprendendo a cozinhar. E, no tempo contemporâneo, ela botando o restaurante para funcionar no resort. Até dentro dessa narrativa, você tem um crescimento da técnica da personagem e dos ingredientes usados na cozinha. Nessa novela, não existe nenhum prato que seja à toa.

Gustavo Reis

Chef Gustavo Fonseca é quem cria e cozinha as receitas exibidas em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Para o chef, o surf and turf, "com uma certa licença poética", é um conceito caiçara. "Eles fazem essa mistura entre mar e montanha, entre carne e peixe. No menu do Violeta, a gente tem até uma entrada com aspargos e salicórnias, que a galera dá o nome de aspargo do mar. Os pratos conduzem a narrativa da novela. O aspargo remete a alta gastronomia francesa, enquanto a salicórnia é uma alga nossa, tem criação no Rio de Janeiro"

E cozinhar para a novela dá trabalho: alguns pratos começam a ser preparados até quatro dias antes de a cena ser gravada. "Como no dia em que o chef Claude [Troisgros] foi gravar com a gente, porque ele tinha que provar. Mas, no geral, começamos no dia anterior. Além disso, tem o desafio de encontrar alguns itens do cerrado e orientais."

A chef brasileira Alessandra Montagne é uma das referências para a culinária de Viola. Alessandra, que cresceu no Rio de Janeiro e em volta do fogão dos avós em Minas Gerais, tornou-se uma exitosa chef com restaurantes próprios na França. A chef faz sucesso no país europeu com quitutes tipicamente brasileiros, como coxinha de frango e pão de queijo.

Prato servido em cena de 'Mania de Você': quiabos tostados com vatapá, caviar vegetal e crocante de algas Imagem: Manoella Mello/Globo

Preparação

Gabz e Agatha Moreira, que interpreta Luma, fizeram preparação em uma escola de gastronomia no Rio de Janeiro. Assim como Viola, Luma também é apaixonada pela gastronomia. Em cenas que irão ao ar em breve, após perder tudo, incluindo o emprego em uma empresa de aplicativo de transporte, a personagem será convidada para trabalhar no Violeta.

A gente fez preparação na [escola de gastronomia] Le Cordon Bleu durante um tempinho. Foi incrível porque a gente conseguiu absorver muito da atmosfera da cozinha, por mais que a gente não faça o melhor foie gras ['fígado gordo', em tradução literal ao francês], a gente entendeu o comportamento de quem está trabalhando na cozinha.

Gabz

Eu achava que sabia cozinhar. Pegava as receitas nas redes sociais e dá tudo certo. Quando a gente foi para o curso, a gente entende que não sabe. Vai muito além. É um ambiente mágico. Como os ingredientes se transformam em outras coisas. Mas também é muito intenso e de muita pressão.

Agatha Moreira

Na vida real, Gabz conta o que já sabe fazer na cozinha. "Desses pratos chiques? Eu sei fazer um aligot [purê de batatas com queijo] delicioso. Não sou nenhuma Viola, mas estou aprendendo", brinca Gabz.