Liniker explica por que 'Caju' não foi indicado ao Grammy Latino

Assim que os indicados ao Grammy Latino foram divulgados, uma pergunta se fez presente nas redes sociais: "Cadê 'Caju'?"

O novo álbum de Liniker virou um hit orgânico entre os fãs, que estranharam a ausência do elogiado trabalho na premiação mais importante da música latina.

A própria cantora explica: a janela para inscrição para esta edição do Grammy Latino já havia sido fechada antes do lançamento do disco. "Vamos torcer para o ano que vem", disse ao TOCA. "Mas eu fiquei muito feliz de ver uma cena preta representada, como Melly, Os Garotin, Iza, Jota.pê. Cada vez mais a gente tem que estar dentro dessa Academia."

"Caju" alcançou 30 milhões de plays em todas as plataformas de streaming em duas semanas - sendo 6 milhões apenas nas primeiras 24 horas.

"Eu esperava essa repercussão, mas não agora. Era uma coisa que ia ser construída. Foi uma grande surpresa ver tanta gente se relacionando em tão poucas horas."

Pela primeira vez, Liniker pisou no palco Mundo no Rock in Rio, neste fim de semana. A convite de Ivete Sangalo, ela cantou uma nova música em parceria.