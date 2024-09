Globo errou: BBB só é sucesso mundial por causa de Boninho, diz Leão

Após décadas na Globo, Boninho deixou a emissora colocando em dúvida o futuro do Big Brother Brasil.

As mudanças bruscas dentro da emissora colocam em questão se o reality show será renovado no futuro pela dona do formato, avalia Dieguinho. "A Endemol está há muitos anos conversando com o Boninho", avalia. "Será que Dourado vai dar conta sozinho?"

Perder o Boninho é perder parte do que era o Big Brother. Porque o BBB sempre teve a figura do Big Boss Dieguinho

Leão Lobo afirma que o diretor tem uma "visão" especial sobre televisão, e foi o responsável por fazer o BBB decolar e virar referência mundial. "Esse BBB que faz sucesso no mundo inteiro é do Boninho. O formato existe em vários países, mas faz sucesso aqui."

Globo enfrenta guerra política

Leão Lobo diz que Boninho tinha uma visão ampla sobre a televisão, e deixou a Globo em um cenário confuso. "Ele sabe que está tendo uma guerra política na Globo", avalia.

O ambiente estava tão tóxico que Boninho preferiu sair, provavelmente. Ele não precisa exatamente da Globo para se manter Leão Lobo

