Qual a fortuna de Gusttavo Lima? Cantor ostenta iate milionário e carrões

Um dos investigados na Operação Integration, o cantor Gusttavo Lima coleciona bens luxuosos. Confira abaixo algumas das regalias que compõe a fortuna milionária do sertanejo.

A fortuna de Gusttavo Lima

Nos últimos anos, o cantor vem acumulando e ostentando seu patrimônio. Um dos bens mais famosos de Gusttavo Lima é a casa onde o cantor mora com a família, em Goiânia. Com grandes colunas e um desenho do cantor com um violão, a casa tem três mil metros quadrados, piscina, quadra poliesportiva, lago, paisagismo, heliponto, anexos gourmet, salão de jogos, estúdio, entre outros recursos.

Entrada da casa de Gusttavo Lima, em Goiânia Imagem: Reprodução/Instagram

Casa foi palco de lives. Durante a pandemia de covid-19, quando diversos artistas passaram a fazer lives para o público confinado, Gusttavo Lima impressionou os espectadores com a estrutura de sua casa. De acordo com especialistas no ramo imobiliário ouvidos pelo UOL à época, a casa estava avaliada em pelo menos R$ 30 milhões.

Gusttavo Lima fez lives em casa durante pandemia de covid-19 Imagem: Reprodução/Youtube

Casa também em terras norte-americanas. Em fevereiro deste ano, Gusttavo Lima ampliou seu leque de imóveis com a compra de uma casa luxuosa em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a casa, que fica em Hollywood Beach, custou R$ 60 milhões. Com cerca de 4.500 metros quadrados, tem seis suítes, piscina com borda infinita de frente para o mar, bar aquático, hidromassagem, entre outros recursos. Barcos e jet-ski também ficam à disposição do cantor no local.

Casa do cantor Gusttavo Lima em Miami (EUA) Imagem: Reprodução/Instagram

Atuação na agropecuária também compõe fortuna. Dono de fazendas em Mato Grosso e Minas Gerais, seu estado natal, Gusttavo Lima cria gado e planta alimentos diversos. Segundo informações do jornal O Globo, a propriedade no estado de Mato Grosso tem 39 mil hectares e é avaliada em R$ 275 milhões. Gusttavo Lima também é dono do Haras Embaixador, onde cria cavalos de raça e premiados.

Jatinho particular faz parte do patrimônio do cantor. Gusttavo Lima tem utilizado sua aeronave modelo Bombardier Global 6000, avaliada em mais de R$ 300 milhões. O avião é considerado um dos mais luxuosos existentes, com capacidade para até 16 passageiros e autonomia de 15 horas de voo.

Coleção de carros engloba montadoras conhecidas pelo luxo —e pelo preço. Entre os automóveis na garagem do cantor, estão carros da Ferrari, da Lamborghini, Mercedes-Benz e Cadillac. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gusttavo Lima aparece em seu Rolls-Royce Cullinan, um dos SUVs produzidos em série mais caros do mundo. O utilitário esportivo de alto luxo fabricado na Inglaterra custa cerca de R$ 8 milhões, segundo a Tabela Fipe.

Em alto-mar, Gusttavo Lima também se locomove com luxo. Em 2020, o cantor comprou o iate Lady Laura IV, do cantor Roberto Carlos. A embarcação, um Motor Yacht Falcon 115 avaliado em R$ 25 milhões, tem 35 metros de comprimento, capacidade para transportar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros.

Aniversário foi comemorado em iate de luxo. No início de setembro, Gusttavo Lima celebrou os 35 anos com a família e amigos a bordo do Project X, um dos iates mais luxuosos do mundo, avaliado em R$ 1 bilhão. A embarcação construída em 2022 tem nove suítes e acomoda até 12 pessoas, com diária de aluguel na faixa de 200 mil euros (mais de R$ 1,2 milhão na cotação atual), segundo jornal O Globo.

Em 2022, cantor entrou para o mercado de bebidas alcóolicas. O Vermelhão, bebida do tipo amaro, tem a coparticipação do sertanejo, que somou mais alguns milhões de reais na conta com a venda do produto. De acordo com a Forbes, nos primeiros doze meses o faturamento da bebida alcançou cerca de R$ 31 milhões.