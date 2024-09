Fonte abre jogo sobre suposta amizade de Leonardo DiCaprio com Diddy

Uma pessoa próxima a Leonardo DiCaprio, 49, falou abertamente sobre a suposta amizade do ator com Sean 'Diddy' Combs, 54, preso recentemente sob acusação de tráfico sexual, estupro e extorsão.

O que aconteceu

A fonte assegura que DiCaprio e Diddy não têm contato há anos e que o astro de "Titanic" nunca teria comparecido às festas particulares onde Diddy, supostamente, teria cometido incontáveis abusos sexuais contra mulheres. "Leonardo DiCaprio não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Ele foi a algumas das festas de Diddy no início dos anos 2000, mas literalmente todo mundo foi. Não eram aberrações. Eram grandes festas em casa", declarou o amigo, que preferiu não se identificar, ao jornal Daily Mail.

Na visão do amigo de DiCaprio, é injusto relacioná-lo aos supostos crimes cometidos por Diddy pelo simples fato de terem sido fotografados juntos. "É ridículo alguém presumir que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas com mais de 20 anos. Leo não tem nada a ver com nada desse mundo."

Ele concluiu dizendo que os problemas legais de Diddy são a última das preocupações do ator. "Leo está focado em sua carreira e seu relacionamento [com a modelo italiana Vittoria Ceretti, 26]. Ele não está pensando no caso federal de Diddy, com o qual não tem nada a ver."

A suposta ligação entre Diddy e DiCaprio veio à tona a partir da divulgação de imagens antigas em que aparecem juntos. A maioria das fotos havia sido tirada entre 1998 e 2004 - mas algumas mostravam o galã dançando com o rapper em sua festa de aniversário de 50 anos, comemorado em 2019.