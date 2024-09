Ex-pastora grava pornô com Andressa Urach e diz: 'Melhor que muito homem'

Andressa Urach, 36, gravou uma cena de sexo explícito com Ana Akiva, 36, ex-pastora e hoje musa das plataformas de conteúdo adulto Privacy e OnlyFans.

O que aconteceu

Akiva celebrou a parceria com Andressa e elogiou o desempenho sexual da ex-Fazenda. "É uma cena histórica, fizemos com vontade e a pedido dos fãs. Não teve atuação, roteiro, nem nada. Ela tem pegada, é melhor que muito homem", declarou a ex-pastora, que diz faturar cerca de R$ 60 mil por mês com conteúdo erótico.

A ex-líder religiosa admitiu que já havia se interessado por Urach no passado, quando a conheceu nos bastidores do concurso Miss Bumbum. "Eu já tinha dado em cima da Andressa na época do Miss Bumbum. Mas ela namorava, não rolou. Agora chegou a hora. O tesão falou mais alto", afirmou à Quem.

Akiva se identifica com a trajetória da parceira de cena — ambas já foram evangélicas, afastaram-se da religião e hoje se dedicam ao pornô. "Somos de fé, mas hoje estamos afastadas da igreja porque não concordamos com o que acontece nos bastidores. Muitos vão criticar, dizer que é pecado. Mas não é. Não vivemos na hipocrisia nem na mentira. Assumimos nossa bissexualidade e não tem pecado nisso."