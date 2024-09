'É foragido': Especialista compara situação de Gusttavo Lima com Deolane

Após a Justiça de Pernambuco decretar sua prisão nesta segunda-feira (23), Gusttavo Lima aguarda fora do Brasil os próximos passos do caso que investiga lavagem de dinheiro com casas de aposta online.

Segundo o advogado criminalista Dr. Demetrios Kovelis, antes da prisão, a equipe de Gusttavo Lima pode entrar com pedido de Habeas Corpus preventivo. Segundo ele, há chance de mudança na decisão.

Mas, diferente de Deolane, alvo da mesma operação, Gusttavo não pode solicitar a prisão domiciliar, mesmo tendo dois filhos pequenos. "O benefício é para mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos", explica. "Provavelmente esse beneficio nao será concedido a ele".

Fora do país, cantor pode ser considerado foragido?

O decreto de prisão de Gusttavo tem o intuito de garantir a boa continuação da investigação. "O juiz tem que fundamentar que essa pessoa, se continuar solta durante a investigação, vai trazer prejuízo", explica o advogado. "No sentido de fugir, destruir provas".

O envolvimento de Gusttavo com sócios proprietários de casas de apostas que são investigados, através de transações bancarias de milhões de reais, serviria de fundamento para a Justiça.

No entanto, fora do país, é difícil que a prisão aconteça. "O mais comum é que haja uma comunicação entre os países", explica.

Mas a partir do momento que tem mandato de prisão e ele não é preso, é considerado uma pessoa foragida Dr. Demetrios Kovelis

