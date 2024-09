Deolane Bezerra reencontra a mãe após deixar a prisão e posta foto com versículo bíblico

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, deixaram a prisão nesta terça-feira, 24. A influenciadora digital de 36 anos usou suas redes sociais para comemorar e publicou uma foto ao lado da mãe.

"A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora [da prisão] sem a senhora. Nunca! Obrigada por tudo, minha supermãe", escreveu. No registro, a advogada aparece beijando Solange Bezerra.

As duas foram presas pela Operação Integration, que investiga uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro em sites de apostas (bets) no País. Elas estavam detidas na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Agreste de Pernambuco.

A decisão da soltura foi dada na noite de segunda-feira, 23 pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Recife.

Nos comentários do post de Deolane, fãs e seguidores celebraram o momento. "Como estou feliz, orei tanto por vocês... Estou em paz agora", disse um. "Deus é maravilhoso! Estou muito feliz por vocês! Orei e esperei muito por esse momento, amo vocês", escreveu outra.

A influenciadora finalizou a postagem com um versículo bíblico. "Esperei com paciência no senhor, e Ele se inclinou para mim e eu ouvi o meu clamor. Salmos 40."