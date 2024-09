Ator de 'Jurassic Park' festeja avanço em tratamento contra câncer: 'Grato'

Sam Neill, 77, compartilhou com os fãs boas notícias sobre seu tratamento contra o linfoma angioimunoblástico, tipo raro e agressivo de câncer no sangue. Ele foi diagnosticado com a doença em 2022.

O que aconteceu

O intérprete de Alan Grant na franquia "Jurassic Park" festejou o fato de que a doença está retrocedendo. "Estou em remissão. Vou [para o tratamento] uma vez por mês agora. Mas costumavam ser três vezes por mês", contou ele à jornalista Kate Thornton, 51, em entrevista ao seu podcast "White Wine Question Time".

Neill diz que sua qualidade de vida melhorou muito com o sucesso do tratamento. "Como você pode ver, estou trabalhando duro e aproveitando muito a vida. Às vezes ainda tenho uns três ou quatro dias horríveis depois, mas, depois, tudo fica bem. Eu me animo, vou para a academia e tudo mais."

Para o ator, tamanha melhora em seu quadro clínico só foi possível graças aos avanços obtidos pela medicina recente. "Se isso tivesse acontecido comigo há 20 anos, eu não estaria aqui para falar com você. Sou muito grato não apenas pelo maravilhoso atendimento que recebi de médicos, enfermeiros e outros, mas também pelos avanços que foram feitos no tratamento dessas doenças nos últimos anos."