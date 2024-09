Após pedir trégua, Artur tem momento fofo com Quinota em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (25), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) terão um momento fofo após um tempo brigados.

O que vai acontecer

O filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) procura a irmã de Zé Beltino (Igor Fortunato) para pedir uma trégua. "Eu não queria mais brigar com você, Quinota", confessa ele. "Nem eu com tu", responde a moça. "Tu acha que a gente pode fazer uma trégua? E falar não do que separa, mas do que nós dois temos em comum?", pergunta o protagonista. "Eu concordo", diz ela.

Artur pede para trocar na barriga de Quinota que está esperando um filho seu. "Eu posso, então... tocar na sua barriga? Tu me deixa sentir um pouquinho? Queria que ele, ou ela, sentisse o meu amor. Que é o maior do mundo", fala.

A mocinha hesita em um primeiro momento, mas acaba concordando com o pai do bebê. "Isso está acontecendo mesmo? Eu vou ser pai?", pergunta Artur. "E eu, mãe...", afirma Quinota.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.