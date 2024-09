A Fazenda 16: Peões apostam em peso na eliminação de Flor: 'Sabemos'

Os dois "grupões" de A Fazenda 16 (Record) conversaram na tarde desta terça-feira (24) sobre as chances de Flor Fernandez no reality.

O que aconteceu

O grupo de Zé Love, Zaac, Fernanda, Babi, Vanessa, Sidney e Juninho conversou na casa da árvore sobre votos para a 1ª Roça e citou o nome de Flor. A apresentadora entrou na mira após ter uma discussão com Suellen e Flora, ser acusada de racismo e receber uma advertência verbal e indireta da produção do reality show.

Sidney afirmou que qualquer peão que for à Roça com Flor permanecerá no reality. Segundo ele, o que a apresentadora falou foi muito "grave".

Zé Love concordou. "Se a Fazendeira colocar a Flor, independente de quem vai daqui, a resposta que nós vimos aqui dentro praticamente já sabemos o que vai acontecer."

O grupo chegou à conclusão de que cada um votará em quem quiser, uma vez que Flor será a provável eliminada. "Cada um vote na sua cabeça", disse Sidney.

No outro "grupão", Sacha Bali também conversou sobre a visão de Flor pelo público. Com ele, estavam Yuri, Gizelly, Cauê, Flora, Suellen, Julia, Raquel e Larissa.

A formação da Roça ocorre na noite desta terça-feira. Os peões da Baia estão imunes da votação dos participantes, mas um deles será "puxado" para a berlinda.

