'10 minutos de casa': quem é a 'peoa' que narrou ter sido amante de Neymar

Confinada em "A Fazenda", Fernanda Campos contou detalhes de seu affair com Neymar. Em uma conversa com Vivi Fernandez, a influenciadora afirmou que trocou mensagens com o jogador acreditando que ele estava solteiro. O primeiro encontro entre os dois teria acontecido graças a uma coincidência: ela morava perto da casa do famoso.

"Eu estava em São Paulo e ele me mandou mensagem: 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", narrou.

Quem é Fernanda Campos?

Fernanda é dona de perfis de sucesso em plataformas de conteúdo adulto. Ela entrou no Privacy e no OnlyFans em julho de 2023, dias depois de seu affair com Neymar vir à tona. A assinatura mensal do conteúdo custa US$ 19 (cerca de R$ 100).

A famosa de 27 anos nasceu em Minas Gerais, mas atualmente vive em São Paulo. Ela chegou a entrar na faculdade de direito, mas abandonou a graduação para se dedicar ao trabalho na internet.

Antes de ficar famosa pelo envolvimento com o jogador, a influenciadora dava cursos na Internet em que ensinava os seguidores a conquistar o que queriam com a "lei da atração".

O curso "Método Mente Milionária" era vendido por valores que iam de R$ 152 a R$ 354; hoje, está disponível por R$ 52. O conteúdo engloba lições como "desbloquear dinheiro" e "atrair relacionamento dos sonhos".

Em 21 de junho de 2023, a jornalista Fábia Oliveira divulgou que Neymar teria traído a namorada na véspera do Dia dos Namorados. Fernanda confirmou a informação e expôs mensagens que trocou com o atleta.

Na época, o jogador namorava Bruna Biancardi, que estava grávida da primeira filha do casal. O atacante publicou uma carta no dia seguinte, admitindo a relação e se desculpando por ter traído a influencer.

Hoje, Fernanda tem 1 milhão de seguidores apenas no Instagram, aonde alterna fotos sensuais com conteúdos de moda e maquiagem. Ela esteve no baile da Vogue de 2023.