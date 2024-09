Yas: Pirâmide da fama? Rock in Rio expõe hierarquia de celebridades

Mariah Carey proibiu espectadores do Rock in Rio de acessarem a área privativa em frente do palco do festival.

Barrados dessa "área VIP", alguns famosos desistiram de assistir ao show. No entanto, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues conseguiram permanecer no espaço designado.

Yas Fiorelo explica que a área em frente ao palco é conhecida como "Family and Friends", e é bastante acessada por celebridades como Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. "Nem todo mundo tem esses acessos", explica. "Pelo menos [ser barrado] vira um assunto, uma piada".

Você pode ser famosos, mas às vezes tem um famosos maior que você — aí que está a pirâmide da fama. Você é famoso, mas descobre que tem outro famoso, filho de famosos, que já está lá na frente Yas Fiorelo

José Loreto e Duda Santos provam que sabem viver

No Rock in Rio, José Loreto e Duda Santos foram flagrados aos beijos. José está atualmente solteiro e Duda já havia sido flagrada aos beijos com Humberto Carrão, seu par romântico em "Renascer".

"Eles sabem viver, a verdade é essa. Viciados em viver", comenta Yas Fiorelo. "Dois lindos, tem mais é que ser feliz e beijar na boca".

