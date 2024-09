Vênus cai para trás ao descobrir que Frida está viva em 'Família É Tudo'

Nos capítulos finais da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus (Nathalia Dill) fica em choque ao descobrir que Frida (Arlete Salles) está viva.

O que vai acontecer

A matriarca dos Mancini visita o casarão após a reunião em que Hans (Raphael Logam) comunicou que fica com a herança da tia e determinou a saída dos primos da residência. Ao chegar, Frida se depara com a neta mais velha conversando com seu retrato.

Vênus, que já tinha sentido algo estranho durante o encontro na gravadora, reclama do comportamento da "tia" e afirma que ela pode parar de fingir que se preocupa com ela e os irmãos. A ativista recorda acontecimentos e diz como se sente com o fato de "Catarina" estar cada vez mais parecida com sua avó.

Abalada, Frida diz que não está bem e não deveria ter ido ali. Antes de sair, a senhora segura as mãos de Vênus e pede que ela não desista, repetindo palavras sobre os Mancini só ditas por sua avó.

A amada de Tom (Renato Góes) pede um abraço e impede que a irmã gêmea de Catarina (Arlete Salles) saia do local. "Eu não sei como, mas se for você, fala pra mim! Por favor, me abraça! Você não sabe como eu tô precisando", diz.

Assumindo ter cometido uma loucura, a avó conta à neta sua intenção com a missão. Ela revela ainda que Hans matou Catarina.

Vênus (Nathalia Dill) e Frida (Arlete Salles) em 'Família É Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.