Urach anuncia pausa de conteúdo adulto: 'Não estou bem psicologicamente'

Andressa Urach, 36, decidiu dar um tempo nas gravações com parceiros.

O que aconteceu

A modelo ressaltou, porém, que continuará gravando sozinha e com o namorado.

Gostaria de pedir desculpa para todos os criadores de conteúdo que já estão com datas agendadas para gravar comigo esse ano. Vou precisar cancelar todas as gravações já agendadas. Preciso de férias dos conteúdos de colaboração, por causa da troca de energia que acontece em cena. Urach

Influenciadora contou que perdeu uma tia recentemente e não está bem psicologicamente. "Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente para lidar com as minhas emoções."