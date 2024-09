Tomorrowland 2024: o que sabemos do festival que vai agitar interior de SP?

O Tomorrowland 2024 acontece nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, em Itu (SP). Programação conta com mais de 150 artistas, que se apresentarão em cinco palcos.

O que sabemos sobre o Tomorrowland 2024

Festival de música eletrônica mistura diferentes estilos musicais. Progressive, trance, psytrance, melodic house & techno, latin house, hard techno, drum 'n' bass e brazilian bass estão entre os atrativos.

DJ Charlotte de Witte comandará encerramento do festival, em 13 de outubro. A belga é conhecida como uma das referências do techno, vertente da música eletrônica. Seguindo o mesmo estilo, a brasileira ANNA e Adriatique também estão confirmadas no evento.

Os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2024 estão disponíveis no site oficial do evento. Também é possível realizar compras adicionais de transporte oficial entre São Paulo e Itu, pacotes de viagens do Global, Journey e hospedagens no acampamento do festival, o DreamVille.

DreamVille deverá ter mais opções de pacotes de acomodações. Em 2024, glampings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival.

Outra opção mais econômica são as tendas com colchão inflável e saco de dormir. Eles serão oferecidos pela organização do Tomorrowland para os participantes que não possuem os equipamentos, mas ainda assim preferem montar sua própria acomodação.

Organização prometeu aprimorar a drenagem do solo e investimentos para aumentar em 34% a capacidade da área de camping. O DJ e produtor Alok, organizadores do festival e representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Itu se reuniram para revelar projetos focados em mobilidade.

Entre as ações para facilitar o fluxo das pessoas para o festival, foram anunciadas melhorias no acesso, que "beneficiarão também as comunidades vizinhas". Cinco rodovias vicinais deverão ser implantadas, com total 17,5 quilômetros de extensão (com previsão de asfaltamento).

Palcos e investimento

Além do palco principal, 'Adscendo', o festival contará com outros quatro palcos: o Freedom by Budweiser, CORE, Youphoria — com cogumelos infláveis gigantes — e o Tulip. Na quinta-feira, 10 de outubro, os visitantes que se hospedarão no acampamento oficial e os viajantes pelo Global Journey terão uma festa exclusiva no The Gathering, um palco extra, onde também acontecem os daybreak sessions antes de cada dia de festival.

O valor investido pelo Estado de SP é de R$ 22 milhões. O projeto é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

O Estado de SP se comprometeu a receber o Tomorrowland no Brasil por mais de uma década. Na edição de 2023, o evento movimentou cerca de R$ 676 milhões na economia da região e empregou mais de 9.000 pessoas, direta e indiretamente. Com o acordo, a expectativa é movimentar cerca de R$ 9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos.

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.

Confira programação completa do Tomorrowland 2024

Sexta-feira, 11 de outubro

13h00 - 14h30: Jessica Brankka

14h30 - 15h30: Mariana Bo

15h35 - 16h35: Andromedik

16h30 - 16h35: Cerimônia de abertura

16h35 - 17h35: Carola

17h40 - 18h40: Yves V

18h40 - 19h40: B Jones

19h40 - 20h40: Sunnery James & Ryan Marciano

20h45 - 21h45: Afrojack

21h50 - 22h50: ANNA

22h50 - 23h50: Armin Van Buuren

23h50 - 00h50: Hardwell

00h50 - 01h00: Show de encerramento

Sábado, 12 de outubro

13h00 - 14h30: Malifoo

14h30 - 15h30: Illusionize

15h30 - 16h30: Dubdogz

16h30 - 16h35: Cerimônia de abertura

16h35 - 17h35: Öwnboss

17h40 - 18h40: Amber Broos

18h40 - 19h40: Nervo

19h40 - 20h40: Adriatique

20h45 - 21h45: Lost Frequencies

21h50 - 22h50: Axwell

22h50 - 23h50: Dimitri Vegas

23h50 - 00h50: Timmy Trumpet

00h50 - 01h00: Show de encerramento

Domingo, 13 de outubro

13h00 - 14h30: Giu

14h30 - 15h30: Liu

15h30 - 16h30: Cat Dealers

16h40 - 17h40: Da Tweekaz

17h40 - 18h40: Vini Vici

18h40 - 19h40: Don Diablo

19h40 - 20h40: Steve Aoki

20h45 - 21h45: Alesso

21h50 - 22h50: ALOK

22h50 - 23h50: Charlotte de Witte

23h50 - 00h00: Show de encerramento

