Solistas de grupos grandes de k-pop brilham cada vez mais sozinhos

Início do fim para muitos grupos ocidentais, a carreira solo de artistas que fazem parte de grupos de sucesso sempre gerou uma certa comoção e medo nos fãs: será que agora eles vão fazer tanto sucesso sozinhos a ponto de deixar seus grupos? No K-pop, é perfeitamente normal idols conseguirem manter ambas as carreiras, e por vezes seus solos fazem tanto sucesso que acabam até ajudando os grupos.

Solistas sempre tiveram seu momento de destaque, ainda mais em grandes empresas como SM e JYP, seja com projetos paralelos (SMtown, um sucesso) ou discos bem pensados e produzidos (várias integrantes do Twice podem ser citadas aqui, destaque para Nayeon), mas nos últimos tempos parece que houve uma "virada de chave", com uma quantidade enorme de idols proeminentes lançando álbuns e mixtapes em super produções audiovisuais.

Jungkook, uma das maiores estrelas solo do pop atual, tem até um documentário sobre sua jornada solo, que está em cartaz pelos cinemas do mundo todo. Em "I am still" ele fala sobre seu primeiro disco sozinho, o "Golden". Lisa, do BLACKPINK, outro grande nome da música, lançou sua própria empresa, a LLOUD, venceu VMAs com seu primeiro single na nova casa, o "Rockstar" e fez outro hit ("New woman" é excelente), em parceria da também gigante, a espanhola Rosalía.

Recentemente tivemos debuts muito bons de idols que nunca haviam lançado discos solo: Tuzyu do TWICE, lançou o aguardado "abouTZU", Jaehyun do NCT 127 lançou "J" e Yeonjun do TXT soltou sua primeira mixtape com "GGUM". Todos os trabalhos são completamente diferentes e ótimos, mostrando outro lado de artistas que a gente já conhecia, mas não havia explorado o potencial.

E os solos são muito sobre isso, dar espaço à criatividade, ao novo, sons diversos, estéticas completamente distintas, mostrando que artistas interessantes são multidimensionais.

"CNPJ" em alta entre solistas famosos

Não é de hoje que idols se mostram descontentes com suas empresas, por maiores que sejam, e resolvem não renovar contratos individuais. Porém, cada vez mais vemos idols não apenas saindo das empresas como criando seu próprio negócio. Recentemente tivemos Baekhyun (EXO) abrindo a INB100 (e ele levou Chen e Xiumin junto!), e as BLACKPINKs Lisa e Jennie criando a LLOUD e o ODD Atelier, respectivamente. É possível perceber que a liberdade criativa e um retorno financeiro mais justo, são sempre os motivos principais de idols muito famosos virarem "PJ".

Live sobre solistas do Universo K-pop + HIT Magazine

Na última semana fizemos a nossa live mensal em parceria com a HIT Magazine e falamos justamente sobre os sucessos recentes de idols famosos no k-pop em suas carreiras solo. Mostramos as ideias cada vez mais originais no design de merchandising (Baekhyun fez um disco que vem numa lata de abacaxi e Chanyeol fez os cachorros dele em versão de pelúcia) e como os idols conseguem mostrar lados bem distintos dos trabalhos que eles fazem em grupo. Jungkook, Jimin, Lisa, Jaehyun e Taemin também foram parte da nossa pauta com seus lançamentos e sucessos nos charts mundiais e sul-coreanos.

