Exaustas: Samara Felippo, Carolinie Figueiredo e Giselle Itié criam podcast

Carolinie Figueiredo, 35, Giselle Itié, 41, e Samara Felippo, 45, estreiam na próxima quinta-feira (26) o podcast Exaustas, novo videocast original da Wondery, estúdio de podcasts da Amazon.

O que aconteceu

No programa, as três atrizes debaterão sobre família, maternidade, trabalho e sociedade, além de interagirem com a audiência. O programa estará disponível em todos os serviços de streaming de áudio, no canal de Youtube da Wondery, com novos episódios todas as quintas-feiras, às 20h.

Exaustas surgiu das lives semanais realizadas pelas três amigas no Instagram entre 2021 a 2022. Durante esses encontros, elas puderam se conectar ainda mais com seu público e mostrar seu lado mais genuíno.

O primeiro episódio abordará o sentimento de exaustão e como ele se manifesta em cada uma das apresentadoras. Durante a conversa, elas se abrem sobre alguns de seus traumas, como relacionamentos passados e luto, além de discutir machismo, objetificação das mulheres e o sentimento de pressão que elas passam, que acaba contribuindo para o cansaço.

Semanalmente, o podcast terá uma discussão com base em um assunto relevante como ponto de partida. "Em Exaustas, acolhemos nossas emoções sem vergonha, encorajando todas as mulheres a compartilharem suas histórias, expurgando culpas, raivas e traumas", afirma Giselle.