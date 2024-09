Contra acne, Ana Castela tem rotina de limpeza, hidratação e... paciência

Ana Castela, 20, sempre teve problemas com acne. "Sofro desde que me entendo por gente, mas agora faço tratamento para melhorar", disse em entrevista para Universa. E quem a acompanha nas redes, viu a evolução de seu tratamento.

Como me tornei uma pessoa pública, as pessoas passaram a reparar. Consequentemente, me preocupo mais também , disse. A boiadeira afirmou que adora se cuidar e dividiu com a gente um pouquinho da rotina de skincare.

"Quando acordo, lavo o rosto e protetor solar. Nesse momento, estou usando o sabonete Acne Control CeraVe. Sinto que ele limpa sem deixar minha pele muito ressecada", conta. Ela tem pele mista e faz tratamento com a dermatologista.

A noite sua rotina não muda, ganha apenas um passo: a retirada da maquiagem. "Faço tudo de novo usando os mesmos produtos. Aprendi a importância do cuidado com a pele para controlar as espinhas", diz.

Cuidados de beleza da Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram

Mesmo com pele com tendência a acne, ela faz uso de hidratantes recomendados pelos médicos. E, claro, nunca dorme de maquiagem. "Sei da importância. Às vezes, escapa. Mas tento ser bem certinha com isso", diz. O cansaço do show, vez ou outra, ganha da rotina de skincare.

Ana Castela ainda reforça que não há tratamento milagroso.

Ter paciência é muito importante, porque os resultados demoram para aparecer. E não cutuque as espinhas, por favor , diz.

Na nécessaire de Ana Castela - ou para se inspirar

