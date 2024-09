Quando começa a segunda fase de 'Mania de Você'?

Nos próximos capítulos, a novela "Mania de Você" (Globo) terá um salto temporal de dez anos.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para a próxima terça-feira (24), a novela iniciará sua segunda fase. Nos dias atuais, as vidas dos protagonistas estarão completamente diferentes.

Viola (Gabz) ganha um reality show de culinária. Disposto a reconquistar a amada, Mavi (Chay Suede), que deu um golpe em Luma (Agatha Moreira), abre um restaurante e chama a chef de cozinhar para conduzi-lo.

Depois disso, Viola recebe a visita da antiga amiga. "Eu me casei com o Mavi, ele me deu um golpe e me deixou sem nada. Eu fui roubada, dilapidada por aquele psicopata. Ele cuidava dos negócios, eu confiava nele... eu fui uma idiota... assinei uma procuração, um monte de papéis, fui enganada! O Mavi vendeu tudo e sumiu com o dinheiro! Eu nunca mais vi aquele desgraçado, não faço ideia do que ele fez com a minha fortuna, nem onde se escondeu, deve ter ido pro exterior", conta.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.