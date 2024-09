Pudim e sorvete na mesma receita? Quero! Aprenda a fazer o doce fácil

Responda rápido: qual é a sua sobremesa favorita? Não seria nenhuma surpresa se você escolhesse pudim ou sorvete para o topo de sua lista. Imagina então se combinar ambos em uma só receita?

Essa é a sugestão da empresária e influencer Andréa Nakamura (@dikadanaka) com o passo a passo de um sorvete cremoso de pudim, que rende 1,5 litro e dura até 30 dias no freezer.

Sorvete cremoso de pudim Imagem: Divulgação

Receita de sorvete cremoso de pudim

Ingredientes



Sorvete

300ml de leite integral

1 lata de leite condensado (395g)

1 caixa de creme de leite (200 g)

4 gemas

1/4 xícara (chá) de leite em pó

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de emulsificante (22,5g)

1 colher (chá) de liga neutra (7g)

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

Modo do Preparo

Para a calda coloque na panela o açúcar e em fogo baixo mexa até dissolver e derreter o açúcar. Depois junte a água aos poucos e deixe até os torrões de açúcar derreterem tudo por completo. Retire do fogo e reserve até esfriar.

Para o pudim coloque na panela o leite condensado, o leite em pó e misture bem até dissolver, depois junte o leite as gemas passadas pela peneira, o creme de leite e a essência de baunilha.

Misture bem e leve ao fogo baixo mexendo sem parar até engrossar. Retire a panela do fogo e deixe esfriar.

Depois o creme frio. Coloque na batedeira e adicione, o emulsificante e a liga neutra. Bata por cerca de 10 minutos ou até aumentar de volume.

Coloque em um refratário ou pote com tampa uma camada com a calda de caramelo e depois intercale com o sorvete de pudim. Cubra com mais calda de caramelo e leve ao freezer por cerca de 6 horas ou de um dia para o outro ou até gelar bem.

Sirva bem gelado.