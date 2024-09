Marlene Mattos participa de campanha de Zilu Camargo a vereadora de SP

Marlene Mattos, 74, ex-empresária de Xuxa, participou de comício de Zilu Camargo, 66, candidata a vereadora em São Paulo pelo União Brasil.

O que aconteceu

Marlene Mattos caminhou junto à Zilu, mãe de Wanessa Camargo, em ato de campanha pelas ruas da capital paulista no último fim de semana.

A ex-empresária de Xuxa dirige o videocast Café com Respostas, comandado por Zilu.

O nome de Marlene voltou a ser mencionado recentemente por causa do documentário "Pra Sempre Paquitas", lançado no Globoplay. No filme, ex-assistentes de palco do Xou da Xuxa relatam situações de assédio moral cometidas por Mattos, à época diretora do programa.

Apesar das polêmicas, Marlene Mattos optou por não gravar um depoimento para o documentário.