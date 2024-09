'Mania de Você': Mavi quase morre do coração com conselho inesperado da mãe

No capítulo de segunda (23). da novela "Mania de Você" (Globo), Luma e Mavi ficam juntos.

Sandra convida Viola para ser chefe de cozinha de seu restaurante. Rudá chega a Portugal, usando o nome falso Leon, e é recebido por Yuri.

Yuri avisa a Mavi que Rudá já está com o celular grampeado. Mavi lê as mensagens trocadas entre Rudá e Viola. Viola chega a Portugal para encontrar Rudá.

Mavi manipula as mensagens no celular entre Rudá e Viola, fazendo com que o casal acabe se separando. Mércia aconselha Mavi a esquecer Viola.