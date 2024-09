Leão: Documentário de Paquitas joga Marlene na fogueira e inocenta Globo

Leão Lobo assistiu ao novo documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay) e o classificou como "uma grande bobagem".

Para o colunista, a obra funciona como uma autopromoção, sem a seriedade que um documentário deveria ter. "De novo, é aquela história de crucificar a Marlene Mattos (ex-empresária de Xuxa), só que agora 'na boca' das Paquitas", disse no programa Splash Show. "Mas Xuxa está lá, o tempo todo presente."

O colunista diz que Marlene é realmente "direta", mas foi "jogada a uma fogueira". "É um ambiente de televisão, correria, pressão", avalia. "E Marlene ali, com 35 anos, para dirigir aquilo tudo."

Ele também critica a "omissão" da Globo no meio da situação. "Colocaram Marlene como um demônio, mas ela só era curta e grossa, no sentido de direta", conta. "A TV Globo que fez tudo isso; que mandava a Marlene ser rígida (...) Era algo para vender."

O documentário é muito forçado, muito armado para destruir algumas pessoas e construir essa imagem da Xuxa e das Paquitas Leão Lobo

Documentário está mais bem realizado do que o da Xuxa

Ricky Hiraoka acredita que o documentário fica "muito em cima" de Marlene Mattos e se esquece de retratar os conflitos que as próprias Paquitas tinham entre elas. "É importante dar espaço para essa questão do abuso psicológico, mas falta o olhar da própria Globo sobre ter crianças trabalhando", diz.

Segundo o colunista, Marlene deveria ter sido resumida a um único episódio. "Foi muito tempo de tela para um assunto", afirma. "Ainda assim, acho o documentário mais bem realizado que o da Xuxa. Tem uma narrativa mais clara e 'sem dedos'. Foi bom", avalia.

Assista à íntegra do Splash Show:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 63081 votos 0,21% Babi Muniz 27,25% Camila Moura 4,03% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,54% Flor Fernandez 0,15% Flora Cruz 0,77% Gilson de Oliveira 1,81% Gui Vieira 0,73% Juninho Bill 1,16% Júlia Simoura 0,08% Luana Targino 2,00% Larissa Tomásia 57,17% Raquel Brito 0,17% Sacha Bali 1,82% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,84% Vanessa Carvalho 0,21% Yuri Bonotto 0,17% Zaac 0,69% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 63081 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso