Show em SP, Rock in Rio: o que fez Gusttavo Lima antes de ordem de prisão?

Gusttavo Lima, 35, teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco, nesta segunda-feira (23), em virtude da Operação Integration. A investigação, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra, analisa suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Quais os últimos passos de Gusttavo Lima?

Cantor realizou um show em rodeio da cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, na madrugada de domingo (22). Nas redes sociais, ele compartilhou registros da apresentação e agradeceu o carinho do público.

Onde aperta pra voltar, Jaguá? Que honra ter estado com vocês nesse momento de celebração. Vocês foram incríveis!

Gusttavo Lima postou foto ao lado de Roberto Medina no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Viagem ao Rio de Janeiro ainda no domingo (22) é o último paradeiro de Gusttavo Lima. O artista publicou fotos e vídeos nos stories do Instagram curtindo o encerramento do Rock in Rio.

O que o artista fez na Cidade Maravilhosa? Ele postou um vídeo assistindo ao show do rapper Akon. Além disso, o cantor compartilhou fotos ao lado de Roberto Medina, fundador do Rock in Rio.

Viagem aos Estados Unidos: cantor viajou para Miami, na Flórida, no início desta segunda-feira (23), para ficar com a mulher, Andressa Suita, e filhos. O artista decolou para fora do país horas antes da decisão da Justiça de Pernambuco.

"Decisão injusta": a defesa de Gusttavo Lima enviou para Splash um nota contestando o mandado de prisão do artista. "Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais."

Como Gusttavo Lima teria participado do esquema?

Nome do sertanejo veio a público após a apreensão de um avião em nome da empresa Balada Eventos e Produções, uma das empresas do músico, durante a operação policial. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a informação consta no sistema da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Justiça bloqueou R$ 20 milhões da empresa de Gusttavo Lima, além do sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada. A empresa é suspeita de lavagem de dinheiro no âmbito da mesma operação, segundo informou o Fantástico, neste domingo.

Segundo o Fantástico, a empresa do cantor sertanejo seria usada no esquema criminoso de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José da Rocha Neto.

Avião está no nome de empresa de Gusttavo Lima, segundo sistema da ANAC Imagem: Divulgação/SSP

Rocha Neto é dono da empresa Vai de Bet, que tem Lima como garoto-propaganda. A Justiça determinou a prisão de Rocha Neto, que é considerado foragido. No período em que foi deflagrada a operação, o empresário estava na Grécia para comemorar o aniversário do sertanejo.

Empresa de Rocha Neto foi quem comprou o avião de Gusttavo Lima apreendido durante a operação da semana passada. Ainda segundo o Fantástico, a Anac confirmou que a aeronave está no nome do sertanejo, mas "em processo de transferência" para a empresa JMJ Participações LTDA, pertencente a Rocha Neto.

Defesa de Gusttavo Lima negou quaisquer irregularidades. Ao Fantástico, os advogados do cantor informaram, por meio de nota, que a Balada esclarece que o avião apreendido foi vendido, seguindo "todas as normas legais e isso está sendo devidamente provado para a autoridade policial e o poder judiciário".

Advogados disseram que Lima "mantém apenas contrato de uso de imagem em prol da marca Vai de Bet, que a Balada e Gusttavo não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro".

