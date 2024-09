Gusttavo Lima tem passaporte suspenso e teria ajudado ação de foragidos

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, 35, investigado na operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

O que aconteceu

Com prisão decretada, Gusttavo Lima perde passaporte e direito à posse de armas, caso detenha permissão. Informações são confirmadas em decisão assinada pela juíza Andréa Calado da Cruz — Splash teve acesso ao documento.

Justiça aponta que ele também é investigado por suposta ajuda aos foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. Eles viajaram para Atenas, na Grécia, e para as Ilhas Canárias, na Espanha, em avião do cantor. Porém, não retornaram com a aeronave para o Brasil em 8 de setembro — segundo a decisão, seria um claro sinal de que a dupla optou pela fuga.

A conivência de Nivaldo Batista Lima [Gusttavo Lima] com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade.

diz a decisão judicial

Splash entrou em contato com a equipe do cantor. A reportagem será atualizada caso Gusttavo Lima se manifeste oficialmente sobre a decisão.

Suposta lavagem de dinheiro. Investigação aponta que Gusttavo Lima possui "intensa relação financeira" com foragidos que tiveram prisão decretada na mesma operação. Informações levantam sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas, conforme a decisão judicial que decretou a prisão do cantor.

Movimentações suspeitas. Conforme o relatório apresentado em decisão judicial, Gusttavo Lima recebeu R$ 1,3 milhão de uma de suas empresas — a organização também registra movimentações financeiras envolvendo empresas de apostas que, supostamente, fazem parte do esquema de lavagem de dinheiro.