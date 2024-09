Mariah diva, Dia Deles: veja momentos do último dia do Rock in Rio

O último dia de Rock in Rio trouxe um gostinho dos anos 2000 e um "Dia Deles", com Akon, Belo, Ne-Yo e Shawn Mendes.

Dia Deles

Akon, Belo e Ne-Yo foram alguns dos artistas que subiram ao palco no encerramento do festival. O show final ficou com Shawn Mendes, que fechou com chave de ouro.

22.set.2024 - Akon se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo

22.set.2024 - Belo se apresenta no palco Favela na última noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

22.set.2024 - Shawn Mendes se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Mariah diva

E não poderia faltar Mariah Carey, que, mais uma vez, fez o público cantar junto com ela todas as suas músicas.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Um pouquinho de Brasil

Belo não foi o único brasileiro que moveu paixões neste último dia de festival. Além dele, Alcione, Luísa Sonza e Ney Matogrosso também levaram o público à loucura.

22.set.2024 - Alcione se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Ariel Martini/Rock In Rio

22.set.2024 - Ney Matogrosso se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Diego Padilha/Rock In Rio

