Estrela da Casa: parcial mostra que eliminados são do grupo Laranja

Evellin, 33, Lucca, 26, MC Mayarah, 29, e Thália, 21, disputam a permanência no Estrela da Casa (Globo), na sexta Super Batalha do programa. Diferente das outras semanas, a eliminação da semana será dupla, saindo os dois menos votados.

O que diz a enquete

Ao 12h, Lucca era o preferido para ficar na casa com 36,57% dos votos para seguir na disputado. Colado ao sertanejo vem Thália, com 33,55%.

Como prováveis eliminadas estão Evellin, com 24,08% e MC Mayarah com 5,79% com as menores porcentagens.

No programa de terça-feira (24), os quatro competidores se apresentarão durante o Festival, ao lado dos vencedores das dinâmicas da semana, Gael Vicci, 18, e Mathes Torres, 31.