Encerramento do Rock in Rio 2024 tem vibe dos anos 2000 e lotação máxima

Com clima de melhores dos anos 2000, o último dia de Rock in Rio foi o mais cheio de toda a edição. Todos com os olhos voltados para Mariah Carey, que entregou agudos dignos de quebrar taças.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Image

A diva foi o grande nome desta edição, afinal era uma atração inédita no festival e atraiu o maior público do Rock in Rio. Sua apresentação foi a mais cheia do Sunset.

Esse vestido foi especial para o Rock in Rio

Dia deles

Outra atração muito esperada foi Ne-Yo, que seduziu o público e colocou todo mundo para cantar sua série de hits. O cantor ainda recebeu MC Daniel e surpreendeu os fãs.

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Quem também colocou todo mundo para cantar foi o pagodeiro Belo. Sua estreia no Rock in Rio foi no palco favela com um público engajado e apaixonado.

Todo mundo cantou junto com Belo

Enquanto isso, no Palco Mundo, Akon abusava das presepadas. Mas entregava hits que também fizeram o público feliz.

22.set.2024 - Belo se apresenta no palco Favela na última noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

Alta tensão

Foi um dia com a energia lá no alto desde o primeiro show. No Sunset, o BaianaSystem e Olodum se uniram em uma apresentação de lavar a alma sob o sol forte.

22.set.2024 - Olodumbaiana se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Divulgação/Rock In Rio

No mesmo palco, aconteceu uma homenagem a Alcione. Ainda teve Ney Matogrosso — que foi atração do primeiro Rock in Rio — mostrando que para ele o tempo não passa.

Alcione recebe Péricles no palco

Novatos e veteranos

O Pará se fez presente hoje com a apresentação da revelação do beat melody Zaynara. A afilhada de Joelma ocupou o palco Supernova e se garantiu. Já no Village, a veterana Lia de Itamaracá encantou o Rock in Rio com a sua ciranda.

22.set.2024 - Lia de Itamaraca se apresenta no palco Village na última noite de Rock in Rio Imagem: Mauro Pimental/AFP

A vibe geral era anos 2000, com Mariah, Akon e Ne-Yo foi como voltar no tempo. No entanto, coube aos mais novos abrir e fechar os trabalhos no palco Mundo.

'Chico' deveria ganhar Grammy?

Luiza Sonza levou um pomposo cenário para sua apresentação para conquistar o público. Enquanto o headliner Shaw Mendes voltou à Cidade do Rock para mostra que seu pop amadureceu.

22.set.2024 - Shawn Mendes se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Leo Franco/AgNews

Este foi um dia que o Rock in Rio precisava para encerrar sua edição de 40 anos. Shows cheios, boas apresentações, fãs felizes.